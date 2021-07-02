联合国世界粮食计划署执行干事戴维·比斯利6月30日警告，如果不采取进一步行动应对粮食短缺，数十个国家可能出现“空前”严重的饥荒。

比斯利在意大利南部城市布林迪西一场讨论人道主义援助的二十国集团活动上表示，去年，二十国集团领导人承诺增加资金投入，帮助全球因新冠疫情冲击而陷入困顿的人，现在必须再次这么做。“我们需要更多支持。”

“我们原本以为，到2020年底，新冠疫情就会远去，结果却卷土重来，出现‘德尔塔’及其他变异毒株。”比斯利认为，对已然遭受疫情灾难性冲击的低收入和发展中国家而言，疫情反弹的破坏力更加严重。

世界粮食计划署呼吁各国捐款60亿美元，以帮助43个国家处于饥荒边缘的4100万人。一些非洲国家已经出现类似饥荒的情况。

“这些不只是数字或统计，而是有真名实姓、真实存在、脆弱而且的确在挨饿的人。”比斯利在与意大利外交部长路易吉·迪马约的联合记者会上说，如果不解决他们的粮食需求，今后6到9个月可能出现“空前严重的可怕饥荒”，一些国家将陷入不稳定并出现大规模逃难。

法新社报道，一些援助机构说，疫情加剧了由冲突、气候变化、经济动荡引发的粮食短缺。（胡若愚）【新华社微特稿】

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