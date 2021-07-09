本报莫斯科7月8日电 （记者张光政）俄罗斯总统普京近日签署总统令，批准新版俄罗斯《国家安全战略》。《国家安全战略》是俄罗斯国家安全保障领域最高层次指导性文件，该文件用于确定俄罗斯国家利益、国家战略优先方向和国家安全保障措施。上一版《国家安全战略》于2015年12月出台。

根据新版《国家安全战略》，俄罗斯的国防将为保卫国家领土完整与安全作好准备，并为国家社会经济和平发展创造条件。为推动俄罗斯经济发展迈上新台阶，提升民众生活质量，俄罗斯将在人口、医疗、扶贫和环境保护等领域采取综合措施。未来，俄罗斯还将继续努力减少关键经济部门对进口的依赖。

新版《国家安全战略》指出，俄罗斯的外交政策致力于稳定以国际法原则为基础的国际关系体系，深化多边合作，在联合国及安理会框架下共同解决国际和地区问题。俄罗斯将继续发展与中国的新时代全面战略协作伙伴关系，共同维护亚太地区和平稳定，并继续深化与上合组织成员国、金砖国家的合作。

《 人民日报 》（ 2021年07月09日 16 版）

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