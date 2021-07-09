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IMF总裁呼吁二十国集团加强国际合作

2021年07月09日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社华盛顿7月7日电  （记者许缘、高攀）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃7日撰文指出，二十国集团应加强国际合作应对全球经济复苏分化挑战，并为脆弱经济体提供帮助。

　　格奥尔基耶娃在IMF官网刊登的博客文章中说，当前全球经济复苏形势大体符合IMF4月预期，部分经济体复苏势头尤其强劲。但受新冠疫苗获取能力、新增病例数量和政策支持力度差异等影响，全球经济复苏分化加剧，很多经济体复苏进度滞后，全球经济日益呈现“双轨复苏”态势。

　　格奥尔基耶娃强调，包括二十国集团成员在内的全球政策制定者应采取紧急行动，加强国际合作，避免分化加剧，尽早结束疫情。二十国集团成员应与发展中经济体分享疫苗，为增加疫苗产量和多样性提供拨款和优惠性融资，并消除原料及成品疫苗出口壁垒及其他障碍。同时，二十国集团应继续向贫穷经济体提供债务减免，为其应对疫情和促进经济复苏提供更大财政政策空间。

　　格奥尔基耶娃还说，美国通胀或通胀预期持续升高可能导致其货币政策较预期提早收紧。包括美国在内的复苏强劲的经济体应密切监测通胀等影响金融稳定性的风险因素。同时，主要经济体央行应加强政策沟通，保持通胀预期稳定。

　　IMF当天发布二十国集团监测报告指出，全球经济复苏进程大体符合预期，但分化迹象显著。报告呼吁二十国集团成员尽快采取措施，扼制疫情下死亡人数和经济损失上升势头，并根据疫情形势制定政策，避免政策措施突然转向。二十国集团财长和央行行长会议将于9日至10日在意大利威尼斯举行。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月09日 16 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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