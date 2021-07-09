本报驻比利时记者 牛瑞飞

从今年7月3日起，欧盟禁止使用有非塑料材质替代品的一次性塑料制品，包括一次性塑料盘、餐具、吸管、气球棒等。欧盟委员会分管环境、海洋和渔业事务的委员辛克维丘斯表示，此次禁止使用的一次性塑料制品，不仅包括聚苯乙烯等很难降解的塑料，氧化式可降解塑料也在禁止之列。

此次实施的禁令源于2019年5月通过的一项限塑法案。法案规定，所有欧盟国家市场应在2021年7月3日前禁售某些一次性塑料产品，厂商也禁止继续生产该类产品，库存产品可继续投入市场。法案还规定，到2029年，成员国内容积3升以下塑料瓶的回收率应达到90%。此外，对于目前暂无法替代的一次性塑料制品，法案还要求生产及使用厂商也要对垃圾管理和污染治理承担经济责任。

比利时布鲁塞尔一家冰激凌店店主近日告诉记者，她已收到通知，未来不得再使用一次性塑料小勺，店里预订的木质小勺近日就将到货。“店里每日消耗几百个塑料小勺，的确很不环保。每个塑料小勺一次性使用几分钟后就被扔掉，给环境带来的伤害却是永久性的。我支持不再使用塑料勺的做法。”

在布鲁塞尔的超市，塑料制一次性餐具和塑料气球棒、塑料杆棉签已经下架，使用纸质材料代替塑料包装的商品多了起来。一家超市餐具柜台的销售人员告诉记者，夏季因人们聚会较多，一次性餐具销量很高，一次性塑料餐具下架后，纸质餐具、纸质吸管等变得热销。此外，不锈钢材质的可重复使用吸管销量尤其好。在当地餐馆，一次性塑料餐具去年开始就基本销声匿迹，取而代之的是纸质餐盒。一家餐厅老板对记者说，对于自带餐盒的客人，结账时店里还会给予一定优惠。

统计数据显示，欧盟每年产生约2600万吨塑料垃圾，仅有不到三成被回收利用，其他多被焚烧或倒入垃圾填埋场，甚至进入河流和海洋，对环境造成严重污染。欧盟委员会发言人表示，欧盟将监控成员国对限塑法案的执行情况，并将在需要时为成员国提供指导和帮助。欧盟将在2027年对法案进行审核，届时，目前仍可使用的涂有塑化膜的纸质产品等，也可能被淘汰出市场。

（本报布鲁塞尔7月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月09日 16 版）

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