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土耳其实施大规模海洋环境治理行动

本报驻土耳其记者  王传宝
2021年07月09日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　土耳其马尔马拉海近期遭遇生态污染问题，当地政府启动了大规模海洋环境治理行动，对受影响海域进行全面清理，并对此次海洋生态问题展开调查。目前，部分海域已清理干净，专家认为这一海域生态环境恢复可能需要数年时间。

　　6月初，马尔马拉海突然出现大量藻类和浮游生物，并释放出凝胶状有机物质，虽然其本身无毒，但非常容易滋生细菌，威胁海洋生态环境，对当地旅游业、渔业等经济支柱产业造成严重影响。

　　伊斯坦布尔旅游胜地王子岛坐落于马尔马拉海中。在轮渡码头工作的杰姆告诉本报记者，受疫情和当前海洋生态问题影响，王子岛旅游业面临困难。尽管轮渡公司减少了每天的轮渡班次，但乘客数量依然不尽如人意。

　　此次海洋生态问题还对当地渔业造成冲击。当地媒体报道称，马尔马拉海周边有数千个家庭依靠捕鱼为生。马尔马拉海域发现大量鱼类死亡，鱼类销售受到严重冲击，影响渔民日常生活。土耳其中东科技大学教授萨利霍格鲁表示，根据最新调查和研究，事件导致马尔马拉海域的含氧量严重下降，如不采取紧急措施，会出现灾难性后果。

　　为此，土耳其政府启动实施紧急海洋治理行动，涉及沿海7个省份。土耳其环境和城市化部长库鲁姆称，经过1000多名工人夜以继日的工作，已经从马尔马拉海278个区域内清理出了数百立方米污染物，预计清理行动将持续数月。与此同时，土耳其高校及科研部门派出联合科研船，开展现场调查，调查报告将提交土耳其环境部。土耳其大国民议会也成立了由19名成员组成的多党联合调查小组，计划在未来3个月内完成调查并提出应对措施。

　　初步研究表明，全球气候变化是土耳其此次海洋生态问题的主要诱因，海洋过度开发和水体污染也是重要原因。萨利霍格鲁表示，马尔马拉海周边是工业区所在地，少数企业将未经处理的工业污水直接排放入海，被污染的河水持续流入海洋，给海洋生态问题的形成创造了条件。专家建议，应对马尔马拉海周边5座废水处理厂进行升级改造，严禁工业废水直接向海洋排放，以期马尔马拉海水含氧量在未来5至6年内得以恢复。

　　（本报安卡拉7月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年07月09日 16 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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