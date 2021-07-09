本报驻埃及记者 沈小晓

“埃及和中国的教育交流不断深入，有利于增进两国民众友谊，促进两国多领域合作。”埃及开罗大学孔子学院外方院长李哈布近日对本报记者表示。

2007年11月，开罗大学和北京大学联合创办的孔子学院揭牌，这是埃及第一所孔子学院。目前，埃及已建成两所孔子学院、3所孔子课堂，16所大学开设中文专业或中文课程。14年来，李哈布见证了中文教育在埃及的发展，也见证了埃中教育合作不断深化。李哈布说：“埃中共同构筑以孔子学院为代表的教育合作与交流平台，为双边关系发展提供人才支持。”如今，开罗大学孔子学院每年注册学员多达3000余人。

去年9月，中文教学正式纳入埃及中小学教育大纲，明年将率先在10所中学开设中文作为第二外语选修课。李哈布说，埃中经贸往来不断扩大，旅游互访人数持续增加，学习中文已成为埃及学生的热门选择。“未来，埃及应继续开展多层次中文教学，进一步培养高质量复合型中文人才。”

开罗大学与中国高校在合作办学、学术交流、人员互访、联合科研等方面合作日益密切。在“中非高校20+20合作计划”下，开罗大学向北京大学派遣留学生，并在考古与医学等领域开展深入合作。开罗大学还与大连外国语大学互派校际交流学生，与上海交通大学开展“2+2”商务汉语专业双学位项目等。“日益扩大的教育交流为埃中合作注入动力。”李哈布说。

疫情防控期间，埃中教育合作继续在线上展开。李哈布表示，未来埃中教育交流与合作应更加注重“互联网+教育”，加快优质数字化教学资源建设，开展更密切的教育培训和人文互动，促进两国人文交流和文明互鉴。

（本报开罗7月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月09日 16 版）

(责编：袁勃、牛镛)