本报记者 叶 琦 黄培昭 刘旭霞 俞懿春

近日，游客在开罗的埃及文明博物馆参观。

本报记者 黄培昭摄

博物馆在保护和传承人类社会多元文化、促进不同国家民众相互理解等方面发挥着重要作用。近期，本报记者走访了意大利、埃及和墨西哥的著名博物馆，了解如何加强博物馆建设，提升观展体验，推动融合发展，让文物遗产“活起来”。

意大利乌菲齐美术馆——

激活策展思路，调动观展情绪

地处意大利佛罗伦萨的乌菲齐美术馆是世界上历史最悠久、最著名的博物馆之一，与法国卢浮宫和大英博物馆并称为世界三大艺术博物馆。“乌菲齐美术馆是意大利最具影响力的绘画艺术博物馆，从某种意义上而言，它是最具国家象征性的博物馆。”乌菲齐美术馆馆长艾克·施密特谈道。

受疫情影响，乌菲齐曾数次关闭。“疫情限制了人流，但也让人们有更多时间去重新思考和定义艺术欣赏及其价值。”施密特表示，博物馆应该是美丽的“生活馆”、文化研究促进中心，以及年轻人学习和成长的教育场所。为了带动观众的观展情绪，乌菲齐多次调整展品的摆放顺序、厅室设置和观展引导。“馆内展陈不能只按照艺术史平铺直叙，而是应该如乐章般抑扬顿挫，这样观众才不会觉得无聊。”

为了防止人流过于拥挤和集中，乌菲齐巧妙利用艺术品陈设，对空间进行合理布局。“这些作品如同磁铁般不断吸引观众进入相应房间。”施密特介绍，美术馆现在还应用了新型展览玻璃，可以让观众如身临其境般欣赏作品，拉近了他们与艺术品的距离。

为了提高乌菲齐的知名度，施密特还经常用外借展品的方式，支持意大利各地博物馆的建设。例如，将意大利著名画家卡拉瓦乔的《沉睡的丘比特》送去了兰佩杜萨岛进行展出；把达·芬奇画作借至芬奇小镇展览，以纪念达·芬奇逝世500周年。

数字化浪潮正在重塑文化艺术的生产与传播方式，乌菲齐美术馆积极开展这方面的尝试。在美术馆官方网页上，网民轻松滑动手指，便可开启24小时“逛”乌菲齐的非凡体验。“不仅有历历可辨的画作细节，还有详尽的历史介绍和精彩故事。人们对于艺术的热爱更加强烈。”施密特坦言。

埃及文明博物馆——

建立美学纽带，注重沉浸式参观

两个多月前，埃及文明博物馆在首都开罗应运而生并正式对公众开放。这个博物馆由埃及建筑师加扎利·科西巴设计，综合展出史前时期、古埃及法老时期、科普特时期直至现代埃及等各个时期的文物，是一座集文化、教育、创新和研究于一体的综合性场馆。

埃及文化部表示，埃及文明博物馆采用多学科方法，突出埃及的物质和非物质文化遗产，是“跨越整个埃及文明史的博物馆”。本报记者日前走进这家新开放的博物馆，发现博物馆主展厅的永久展区被分为两个独立区域，一个按时间顺序展示，另一个则依据不同主题，包括文明、尼罗河、写作、国家和社会、物质文化、信仰和思想以及皇家木乃伊专区等进行文物展示。“这种独特的布局，既方便人们参观，也更有代入感。”博物馆工作人员向记者介绍。

距离吉萨三座大金字塔不到两公里，被誉为“世界最大考古博物馆”的大埃及博物馆也将在今年夏天正式对外开放。这座博物馆展览面积约为4.5万平方米，足有4个足球场之大，被埃及旅游和文物部长阿纳尼称为“第四金字塔”。“人们在逛博物馆时，可以清晰地凝望近在咫尺的几座大金字塔全貌。”埃及前文化部长法鲁克强调，“我们的目标是在这几个金字塔和大埃及博物馆之间建立起一种美学纽带。”

埃及开罗大学著名考古学家巴德朗告诉本报记者，除了在设计上可圈可点外，大埃及博物馆将展出埃及历史上最著名、最稀有、最重要的历史文物，包括著名的图坦卡蒙法老约5000件陪葬品，这被视为“明星展品”。

同时，大埃及博物馆还会用数万件展品组成一幅“更宏大的文明画卷”，按时间顺序从史前排列到希腊罗马时期，形成“历史的阶梯”，让观众得以进行沉浸式参观。“观众可以从中汲取文化营养，感受埃及古代文明的辉煌伟大，继而激发起浓厚的民族自尊心和文化自豪感。”巴德朗说。

墨西哥尤卡坦人类学博物馆——

以遗迹为中心，与社区和谐共生

漫步在墨西哥尤卡坦州首府梅里达著名的蒙特霍大道上，可以看到一座精致的二层欧式建筑，这里是尤卡坦人类学博物馆。博物馆一层陈列的玉器、陶器、石雕、香炉、天文日历等玛雅时期的各种文物，诉说着这一古老文明的传奇与魅力。

博物馆所在的建筑修建于20世纪初，兼具巴洛克和新古典主义元素。1959年，尤卡坦人类学博物馆在此落成。从20世纪后期开始，一楼便作为展示玛雅文明的永久展厅，二楼则作为举办临时展览、教育研讨和文化活动的场所。

沿着大理石台阶，走上博物馆二楼，琳琅满目的玛雅纺织艺术品和一间融入了现代风格特点的玛雅茅舍映入眼帘，形象展现了玛雅文化的传统与当代玛雅妇女的生活现状和世界观。尤卡坦人类学博物馆馆长贝尔纳多·萨尔维德说，博物馆将展览、会议、文化和学术活动等多种功能融为一体，希望成为“既充满活力，又让过去与现在和谐相处的空间典范”。

尤卡坦人类学博物馆是墨西哥国家文物局管辖的上百个博物馆之一，也是尤卡坦半岛最重要、历史最悠久的博物馆之一。在尤卡坦半岛，分布着许多玛雅文明遗址，以遗迹为中心是这些博物馆建设与设计的主要原则。贝尔纳多表示：“博物馆的建设总体原则要符合博物馆的文化内涵，要求建筑功能性、艺术性和文化性相统一，满足社会发展、经济和环境三方面和谐统一发展的要求。”

奇琴伊察考古遗址博物馆馆长马可·桑托斯认为，考古遗址就是一个露天博物馆，也是一个非正规教育中心。“与周围的社区民众和参观者，以及周围的各个博物馆，形成一个紧密结合的互动机制。”

“科技进步对文物研究本身及文物研究成果的转化都有重要影响，也让文物与公众的联系更加紧密。”贝尔纳多表示，人们现在可以通过在线的方式了解文物研究成果，同时利用他们的知识和力量为文物考古作出贡献，促使整个社会更加关注考古，保障博物馆发展的良性循环。

（本报罗马、开罗、墨西哥城、北京7月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月09日 16 版）

(责编：袁勃、牛镛)