国安家好，法护香江，这是香港人心所愿，也是今日现实。但是，这个现实却令那些支持反中乱港分子的外国势力倍感焦躁。当地时间7月7日，美国白宫竟然宣布延长所谓“针对香港局势宣布的国家紧急状态”、延续有关涉港制裁措施，妄称中方在香港采取的举措对美国的国家安全、外交政策与经济利益构成威胁。实乃荒谬透顶！

香港局势，如何能与美国“国家紧急状态”挂钩？去年7月，美国时任总统特朗普发布的行政命令就这样生生把二者捏在一起，亮出“世界警察”的傲慢模样，贻笑大方。而今，美国现政府新瓶装旧酒，挖空心思诋毁抹黑中国，继续上演“将美国国家紧急状态进行到底”的闹剧。

必须指出，美方这种不思悔改、错上加错的干预行径，这种一再插手香港事务和中国内政的张狂表演，从来都是包括香港同胞在内的14亿多中国人民所坚决反对的。民心不可违，中国政府和人民维护国家主权、安全与发展利益的坚定决心不容低估，香港社会捍卫法治秩序、维护特区繁荣稳定的共同意志坚定不移。

今日之香港，是洋溢着民族自尊自强之精神的地方。包括香港同胞在内的全中国人民刚刚隆重庆祝了中国共产党百年华诞和香港回归祖国24周年。在今年举行的金紫荆广场“七一”升旗仪式上，仪仗队和护旗队首次采用中式步操，用普通话而非如过往那样以英文做指令。这一彰显香港民心意志的细节，备受国际瞩目。同样令人印象深刻的是不久前举行的“时代精神耀香江”系列活动——连续数日，由一批国家顶尖航天科学家组成的“宇宙天团”走进香港校园，国家探月工程带回地球的月壤和其他航天展品向香港公众开放，在香港社会掀起“航天热”“爱国情”。香江之畔，各界人士满怀崇高的民族自尊，尽展家国情怀，抒发报国壮志，纷纷表示要在积极投身中华民族复兴大业的过程中实现个人理想。

与香港这种昂扬奋进气氛形成极度反差的是，少数西方国家一些人还在忙着大做阴晦的“乱港祸港梦”。他们无比“留恋”2019年在香港出现的祸乱，近来在媒体平台上拼凑了不少乱港分子两年前手执外国国旗招摇、混淆是非宣扬暴力的照片。他们从历史垃圾堆里翻捡出自己炮制的违背国际法和国际关系基本准则的涉港法案、行政命令，企图让那些废纸再闹出点动静。一句话，他们狂喜于香港之乱、恼火于香港之治的扭曲心态暴露无遗。

历史车轮滚滚向前。香港民众深切体会到曾经的那些“黑暴”事件之于经济社会民生意味着什么，对暴恐行为早就深恶痛绝。香港民众十分珍惜自香港国安法实施以来社会稳定的局面，衷心欢迎香港警方果断执法、维持治安，保障港人生命财产安全，坚决反对那些鼓吹暴力、煽动仇恨、美化暴力者。在香港民众有力支持下，香港特别行政区政府不断总结经验，依据香港国安法认真执法办案，深得香港人心。

香港国安法的实施成效表明，来自别有用心的外国政客和媒体的诋毁指责之辞完全是站不住脚的。与国外立法相比，香港国安法在尊重和保障人权上秉持更高标准，明确列出香港居民享有的权利自由及各项重要法治原则，充分体现了“惩治极少数，保护大多数”的原则。正是因为有了香港国安法，香港居民的正当权益才能得到保护，香港营商环境才能拥有保障。一项来自民间智库的大数据分析显示，香港国安法实施一年以来，对香港持正面和中立态度的外国舆论高达87%，对香港的负面评价大幅减少，香港对外资的吸引力也随之上升。花旗集团近日宣布，2021年将在香港增加至少1500名员工，包括新增人员和替代人员，是一年前招聘人数的两倍。高盛银行今年在港招聘人数预计将增加20%。香港特别行政区政府公布的数据显示，从2020年年中至今，境外资金净流入仍在增加中，一年来总额超过500亿美元。

真金不怕火炼，事实胜于雄辩。那些顽固秉持偏见和双重标准对抗道义的挑衅，无论其以何种形式上演、延续多久，结局只能是灰溜溜地以失败收场。事实已经证明并将继续证明，香港国安法是保障“一国两制”行稳致远的“安全阀”，是契合国际实践的高标准“示范法”，是反对外部干预的“霹雳剑”，是维护香港繁荣稳定的“守护神”。“一法安香江”重大成效影响深远，东方之珠的未来必将更加灿烂光明。

《 人民日报 》（ 2021年07月09日 06 版）

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