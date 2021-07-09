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《中国共产党简史》英文版在英国出版

2021年07月09日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社伦敦7月8日电  （记者张代蕾）《中国共产党简史》英文版日前在英国出版，旨在为外国读者了解中国共产党的百年历史提供权威阅读资源。

　　在8日举行的“在英国重新发现中国：影与书——走近建党百年”线上座谈会上，英国查思出版社主编马丁·萨弗里介绍了《中国共产党简史》英文版的出版情况。由中央党史和文献研究院等单位编写的中文版今年初由人民出版社、中共党史出版社联合出版，英文版则由6名译者合作完成，内容上与中文版保持一致，于7月1日正式出版开售。

　　该书英文译者之一詹姆斯·特拉普说，他非常荣幸能参与《中国共产党简史》的翻译工作，因为这本书能帮助更多西方读者正确读懂中国共产党。“这本书的重要意义在于，它让政治家、历史学家、汉学家和公众都有机会直接了解中国这个伟大国家的政府如何运作。”

　　座谈会主办方之一中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶表示，《中国共产党简史》是介绍中国共产党历史的作品，进一步满足了英国民众了解中共历史的需求。

　　“在英国重新发现中国：影与书——走近建党百年”线上座谈会由中国驻伦敦旅游办事处、查思出版社和电影发行公司三一电影亚洲共同主办，来自中英各界百余人参会。会上还介绍了电影《1921》在英国的上映情况。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月09日 06 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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