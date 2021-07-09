本报记者 俞懿春

7月1日上午，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话强调，必须高举和平、发展、合作、共赢旗帜，奉行独立自主的和平外交政策，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，推动共建“一带一路”高质量发展，推动历史车轮向着光明的目标前进。

自2013年习近平主席提出共建“一带一路”倡议以来，从谋篇布局的“大写意”到精耕细作的“工笔画”，共建“一带一路”绘就了一幅共享机遇、共同发展的美好图景。正如联合国秘书长古特雷斯所说：“各国应当抓住‘一带一路’合作带来的机遇，实现互利共赢。”

建设成果丰硕

为合作共赢注入强动力

习近平主席强调：“我提出共建‘一带一路’倡议，旨在传承丝绸之路精神，携手打造开放合作平台，为各国合作发展提供新动力。”

8年来，共建“一带一路”从理念化为行动，得到国际社会积极响应和支持。共建“一带一路”成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台，迄今已有140个国家和32个国际组织加入。

8年来，共建“一带一路”从愿景化为现实，为世界各国带来巨大机遇和红利。中国与“一带一路”合作伙伴贸易额累计超过9.2万亿美元，中国企业在沿线国家直接投资累计超过1300亿美元。

8年来，共建“一带一路”一大批重点项目全面推进，造福沿线国家和地区人民。从中巴经济走廊到中白工业园，从中老铁路到中欧班列，从中亚最大风电场到“非洲第一高楼”……一个辐射全球各大陆、连接世界各大洋的互利合作网已初步形成。

8年来，共建“一带一路”秉持共商共建共享合作原则，坚持开放、绿色、廉洁、合作理念，致力于高标准、惠民生、可持续的合作目标。沿线各国携手共进，收获了丰硕成果。

津巴布韦前驻华大使克里斯托弗·穆茨万古瓦认为，“一带一路”倡议和人类命运共同体理念的本质都是为全人类谋幸福、谋发展。智利瓦尔帕莱索大学公共管理学院学者毛里西奥·罗德里格斯表示，不久前举行的“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议彰显出多边合作的潮流。共建“一带一路”为全球合作抗疫作出重要贡献，也将继续推动亚太区域国家保持紧密合作。

开展抗疫合作

向国际社会传递正能量

面对突如其来的新冠肺炎疫情，“一带一路”合作不但没有按下“暂停键”，反而逆风前行，展现出强大韧性和旺盛活力，向国际社会传递了信心和力量，为促进国际抗疫合作和全球经济复苏作出了重要贡献。

携手构筑国际抗疫“防火墙”——中国与各方举行了100多场疫情防控经验交流会。截至6月中旬，中国已向全球供应了2900多亿只口罩、35亿多件防护服、45亿多份检测试剂，向90多个国家提供了超过4亿剂疫苗和原液，其中大多数是“一带一路”合作伙伴。

合力打造全球经济稳定器——中方先后举行数十场“一带一路”国际会议，交流发展经验、协调发展政策、推进务实合作。去年，中国与“一带一路”合作伙伴货物贸易额达1.35万亿美元，创历史新高，为各国抗疫情、稳经济、保民生作出了积极贡献。

齐心搭建世界联通新桥梁——中国与22个伙伴国开展“丝路电商”合作，有力促进了疫情形势下的贸易畅通。连接亚欧大陆的中欧班列成为名副其实的“钢铁驼队”，为助力各国抗疫发挥了重要作用。

6月初，巴基斯坦本地灌装生产的中国康希诺新冠疫苗正式发布，标志着该国首次实现新冠疫苗本地化生产。巴负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹高度称赞：“面对疫情，巴中两国守望相助，包括疫苗合作在内的抗疫合作为其他国家树立了典范。”

巴西布坦坦研究所临床研究医学总监帕拉西奥斯表示，国际疫苗合作是战胜这场疫情的最主要手段之一，中国给其他国家和地区抗疫提供援助是“雪中送炭”。

在“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议期间，与会29国共同发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，再次强调团结合作是战胜疫情的关键，疫苗是应对疫情的重要工具。

促进绿色复苏

与沿线各国共谱新愿景

这场疫情启示我们，人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球。

习近平主席4月22日在北京以视频方式出席领导人气候峰会并发表重要讲话时指出，中方还将生态文明领域合作作为共建“一带一路”重点内容，发起了系列绿色行动倡议，采取绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等一系列举措，持续造福参与共建“一带一路”的各国人民。

安装太阳能路灯，铺设地下综合管网，实现中水智能灌溉，中老正在合作建设的低碳示范区，受到老挝当地民众的热烈欢迎；由中国援助埃塞俄比亚的卫星在轨运行一年多，为埃塞俄比亚提高应对气候变化能力提供数据和科技支撑；由中企承建的哈萨克斯坦东哈州图尔古松水电站正式投产发电，当地百姓开始用上源源不断的清洁电能……“一带一路”合作正成为全球低碳转型和疫后绿色复苏的重要动力。

数字产业化、产业数字化让生产生活悄然蝶变，共建“数字丝绸之路”成为经济复苏的新引擎。在卢旺达与中国电商企业共建的电子贸易平台，3000包卢旺达咖啡瞬间销完；在中国企业的积极参与下，拉美电子商务和数字支付业务快速增长；中国—中东欧国家电子商务合作对话机制日前正式启动，捷克科学院全球化研究中心主任马雷克·赫鲁贝克认为，“这必将对中东欧国家数字经济发展产生积极作用。”

从“绿色丝绸之路”“空中丝绸之路”到“数字丝绸之路”“冰上丝绸之路”“健康丝绸之路”……“一带一路”倡议内涵不断深化，外延更加扩展。国际金融论坛2021年春季会议发布的报告显示，87%的受访“一带一路”国家央行认为“一带一路”项目有助于后疫情时代经济复苏，其中75%表示这些项目有助于绿色复苏和可持续发展。

今年是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。中国进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，为“一带一路”合作伙伴提供了更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。在新的历史起点上，各方共同努力，继续高质量共建“一带一路”，必将为增进各国人民福祉、促进世界经济稳定复苏、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年07月09日 06 版）

(责编：袁勃、牛镛)