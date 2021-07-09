新华社北京7月8日电 在中国共产党百年华诞之际，多国政党政府领导人等继续致电致函习近平总书记和中共中央，热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国共产党建党百年特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下取得的伟大成就和对世界的重要贡献，坚信中国共产党必将取得新的更大成就。

塞拉利昂人民党领袖、总统比奥表示，中国共产党始终把伟大的中国人民放在心中，以坚韧不拔的精神不懈奋斗，取得突出发展成就。我们愿分享中国共产党百年华诞的荣耀，携手为两国和世界人民创造更多福祉。

几内亚比绍总统、人民革命武装部队军队最高统帅恩巴洛表示，中国共产党自成立以来，始终秉持独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务的党际交往四项原则，为维护世界和平与发展作出了宝贵贡献。

马拉维大会党主席、总统查克维拉表示，中国共产党经受了百年风云激荡的考验仍巍然屹立，令人敬佩。我们高度赞赏习近平总书记对中国共产党和中国的英明领导。

乍得军事过渡委员会主席、总统穆罕默德表示，在以习近平同志为核心的中共中央的领导下，伟大的中国同包括乍得在内的非洲国家建立了深厚的友谊，开展了密切的合作，非中人民形成了堪称典范的友好关系。

刚果（金）总统齐塞克迪表示，我愿不断加强同习近平总书记之间、两国人民之间的友谊，夯实深化刚中两国长期友好合作关系。

突尼斯总统赛义德表示，在历史悠久的中国共产党的成功领导下，中国在各领域取得辉煌成就。坚信习近平总书记领导友好的中国人民将朝着实现更高水平的进步与福祉不断迈进。

苏里南进步改革党主席、总统单多吉表示，在中国共产党坚强有力领导下，中国经济社会稳步发展，成功应对新冠肺炎疫情的挑战。发展中国家应以中国为榜样，在发展经济和消除贫困等领域学习借鉴中国经验。

库克群岛党领袖、政府总理布朗表示，习近平总书记和中国共产党领导中国以前所未有的步伐迈入新时代，中国共产党的百年历程给我们提供了借鉴和智慧，祝愿中国共产党和中国政府取得更大成功。

纽埃政府总理塔格拉吉表示，中国共产党领导中国赢得独立并走上了中国特色社会主义道路，取得非凡成就。期盼纽中合作不断深化，祝愿中国共产党继续取得更大成功。

乌兹别克斯坦最高会议参议院主席纳尔巴耶娃表示，中国能在较短时间内取得前所未有的巨大成就，这与中国共产党的领导密不可分。

汤加王国议长法卡法努阿表示，在中国共产党的领导下，中国取得举世瞩目的发展成就，为包括汤加在内的发展中国家提供了有益启示。

科威特副埃米尔兼王储米沙勒表示，中国共产党在推动中国发展中发挥了极其重要作用，中国各领域建设取得非凡成就，国际地位获得显著提升。祝愿科中牢固传统的友好关系和可持续发展的各领域合作取得更大发展。

泰国副总理兼外交部长敦表示，在中国共产党几代领导人的卓越领导和不懈努力下，中国在消除贫困等方面取得举世瞩目的伟大成就。作为一个负责任的大国，中国为地区和世界发展作出了重要贡献。

新加坡人民行动党中央执委兼外事委员会主席、政府外交部部长维文表示，中国的和平与繁荣有力促进了地区及世界的稳定和发展。相信中国共产党将继续带领中国走向新的胜利。

此外，发来贺电或贺函的还有菲律宾民众党领导人、前总统埃斯特拉达，日本前首相、东亚共同体研究所理事长鸠山由纪夫，乌拉圭红党总书记、前总统桑吉内蒂，突尼斯变革党主席、前总理朱玛，埃及华夫脱党主席、参议院第一副议长阿布·舒卡，泰国为泰党外事工作委员会主席、前总理府部长纳丽妮，缅甸全国民主联盟中央执行委员会，缅甸联邦巩固与发展党总书记岱乃温，缅甸民主党主席都韦，缅甸若开前线党中央执行委员会，缅甸傈僳民族发展党主席瑞民，斯里兰卡共产党总书记维拉辛哈，黎巴嫩劳工党总书记卡提布，突尼斯人民运动总书记马格扎维，伊朗伊斯兰联合党副书记尼克纳姆，马里变革党主席迪亚瓦拉，塞内加尔独立劳动党总书记桑巴·西，南非非国大副总书记杜尔蒂，委内瑞拉统一社会主义党副主席阿丹·查韦斯，比利时法语社会党领导人、前众议长弗拉奥，爱尔兰共产党总书记尤金·麦卡坦，加拿大共产党领袖罗利，老挝奔舍那家族等。

《 人民日报 》（ 2021年07月09日 06 版）

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