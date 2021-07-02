人民网阿布贾7月1日电 （记者姜宣）尼日利亚莱基港，大西洋海水在防波堤外波涛汹涌，堤内却平静祥和。4月29日，莱基港实现融资首放款；5月18日，1号泊位所有桩基施工完毕；5月24日，绞吸挖泥船“新海豚2轮”开始吹填作业。从2020年6月开工至今，由中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）控股的莱基港投资、建设、运营项目稳扎稳打，破除新冠肺炎疫情干扰，推动项目整体建设进度不断提前，达到了54.71%，预计于2023年正式投入运营。

以顽强的战斗力 保质保量

“我对莱基港的开发速度感到振奋，深水港预计于2023年1月投入运营，它将彻底改变我们的商业发展模式。”尼日利亚拉各斯州长巴巴吉德表示，随着莱基港的运营，货物周转速度会更快，物流成本将大幅下降，随着经商便利性的改善，人们将目睹尼日利亚经济的高速增长。

一直以来，中国港湾以实际行动践行了莱基港“打造非洲明珠，谋求共同发展”的开发宗旨，向非洲朋友们不断证明“一带一路”倡议改善基础设施、解决民生问题的能力。

莱基港投资开发公司董事总经理杜若罡表示，作为尼日利亚最大的外商投资深水港，中国港湾以投建营一体化开发模式践行“平台公司+产业引领2.0”发展思路，通过特许经营在海外市场长期扎根、深度参与尼日利亚社会经济发展，在推动“一带一路”高质量发展上展现了中国企业的创新与担当。

今年以来，尼日利亚新冠肺炎疫情形势依然严峻。但时间不等人，中国港湾在积极做好疫情防控的同时全面复工复产。“我们在保障资源投入的基础上不断优化施工工序，现场连续24小时不间断施工，体现了中国港湾顽强的战斗力，我们保证，将在合同工期内保质保量，顺利交付。”莱基港工程总承包项目经理谢贤举信心十足。

优势互补互利共赢 打造第三方市场合作典范

长期以来，非洲最大单体城市、非洲第一大经济体尼日利亚经济中心拉各斯各港区码头设施能力严重不足，后方集疏运条件有限，物流成本居高不下，严重限制了尼整体进出口贸易及经济发展。尼日利亚联邦政府、拉各斯州政府与多家国际大型企业就莱基港开发进行了多轮磋商。

2020年3月中国港湾完成股权交割，成为莱基港控股方，尼日利亚政府及新加坡私人投资公司参股，总投资额10.44亿美元，由中国国家开发银行供商业贷款。该项目也是第二届“一带一路”峰会成果，中国在非洲首个投资控股的大型综合性深水港。

4月14日，法国驻尼日利亚大使帕斯基耶考察莱基港，对中国港湾与法国达飞航运集团采用“轻重资产分离” “轻资产股权合作”的模式予以充分肯定。“这有利于双方优势互补、实现合作共赢，是中法第三方市场合作的典范。”他说。

4月29日，在中尼双方1500多名建设者多日齐心奋战下，将主防波堤堤心推填完成，比计划工期提前了20天。同日，莱基港有限责任公司收到贷款首放款，作为中国在尼最大额度的商业贷款，中国国家开发银行的金融支持对莱基港开发具有关键里程碑意义。

5月7日，印度驻尼日利亚大使萨库也率企业考察团来到莱基港。他说，“莱基港的商业运营令人期待，该港口将有助于改善尼日利亚外资营商环境，我们将带领更多印度企业在莱基港后方的自贸区投资设厂。”

在45年的特许经营期内，莱基港预计产生约1500亿美元的直接和间接商业收入，其中190亿美元将作为支付当地人工薪酬，将极大改善生活水平；超100亿美元特许权使用费、地租和税收将会成为尼日利亚财政收入。

17万个就业岗位 推动经济格局大变革

“我们为能成为莱基港的邻居而感到激动和自豪，我将继续带领村民为港口顺利开发而祈祷。”港区周边马格邦村酋长达乌达表示，港口建设开始后，马格邦村实现了前所未有的发展，游客大量增加，村子里闲置空屋租赁一空，周边道路条件得到不断改善，尤其是很多年轻人都能在莱基港拥有一份体面的工作。

莱基港有限责任公司荷兰籍工程总监赫克洛姆表示，截至6月中旬，港口已为当地居民提供了1200余个就业岗位，技术岗位和管理岗位均实现了80%以上属地化，通过系统培训和指导，大部分属地员工都掌握了更加专业化、现代化的工作技能。

“我爱我的祖国，我想通过自身努力帮助我的国家建设一座美丽的港口。我爱我的岗位，我希望在中国企业有更加广阔的发展空间，实现自己的人生理想。”这是尼日利亚员工杨得志（英文名Ken）在与中方同事交谈时最常说起的一句话。有过在厦门大学7年留学经历的他，2020年底加入莱基港建设团队。“我要学习中国同事们敬业奉献、吃苦耐劳的精神。我要感谢中国港湾提供的平台，可以让我有机会为自己和家人幸福而努力地工作。”他说。

尼日利亚航运理事会首席执行官哈桑·贝罗表示，莱基港对尼日利亚的经济繁荣至关重要。“建成后，将直接和间接创造超过17万个就业岗位，作为中西非最大现代化深水港，将对我国乃至整个中西非航运和经济格局带来重大变革。”

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