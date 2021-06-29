新华社亚的斯亚贝巴6月29日电（记者汪平）埃塞俄比亚政府28日晚发表声明宣布，应北部提格雷州过渡政府请求，即日起在提格雷地区实施单方面停火。

声明说，为了保障人道主义援助进入提格雷地区、给当地农业活动提供便利条件，也为了让“提格雷人民解放阵线”（“提人阵”）武装人员重返和平道路，埃塞政府接受提格雷州过渡政府的停火请求。

声明说，停火时间从6月28日开始，到提格雷地区农耕季节结束为止。

按照往年经验，提格雷地区的农耕季节一般在9月结束。

目前，针对埃塞政府的单方面停火声明，“提人阵”方面尚无任何回应。

去年11月4日，“提人阵”武装分子袭击驻守在提格雷州的国防军基地，埃塞政府随即宣布对“提人阵”发起军事行动，并在11月底宣布控制提格雷州首府默克莱市，“提人阵”转向游击战。此后，双方在提格雷州局部零星战斗时有发生。

“提人阵”是原执政联盟埃塞俄比亚人民革命民主阵线的核心政党，曾实际控制国家政权。2019年12月，埃塞总理阿比正式成立新执政党埃塞俄比亚繁荣党，把“提人阵”排除在外。

(责编：崔译戈、刘洁妍)