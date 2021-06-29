中国驻韩国大使邢海明视频致辞。中国驻韩国大使馆供图

人民网首尔6月29日电 （记者马菲）27日，第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛及第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛韩国赛区决赛在首尔以线上方式进行，43名来自韩国各地的大、中学生进入决赛参与角逐。

中国驻韩国大使邢海明在视频致辞时表示，2021年是中国共产党成立100周年，也是“中韩文化交流年”开启之年。在两国元首共识引领下，中韩关系总体发展顺利。回望过去一年，中韩双方秉承命运共同体意识，乘风破浪、坚毅前行，以抗疫合作为主线，以务实合作为主流，以人文交往为主体，推动双边关系实现了逆势发展。明年是中韩建交30周年，双方要共同珍惜来之不易的合作成果，为两国关系继续稳定发展营造良好氛围，从人文交流等各个方面创造必要条件。

邢海明表示，“汉语桥”韩国赛区比赛通过近两年的发展，吸引到越来越多的在韩各大中文类比赛中的优秀选手和在韩孔院的优秀学员参加，逐步搭建起高手过招的高水平中文比赛平台。在新时代背景下，很高兴地看到越来越多的韩国青少年选择中文作为外语学习的首选。希望大家能够借助“汉语桥”比赛这个平台，夯实中文基础，学习中华文化，直观、客观地了解当今中国的发展与变化，搭建中韩信息沟通的桥梁，变身中韩友好往来的使者。

本次比赛由中国驻韩国大使馆教育处和韩国现代中国研究会共同主办，由首尔孔子学院和HSK韩国事务局承办。经过中文演讲和中华才艺表演等环节的激烈选拔，来自韩国梨花女子大学的李银秀选手夺得大学生部第一名；河阳女子高级中学的丁指恩与东滩国际高级中学的梁晓煐分别夺得了高中部A组与B组的第一名。李银秀和丁指恩将分别代表韩国大学生与中学生参加“汉语桥”世界大学生、中学生中文比赛全球决赛。

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