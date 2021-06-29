人民网伦敦6月28日电 （武一丹）当地时间6月28日，驻英国大使郑泽光在“在英中资企业成果展”发布会上发表《抓住机遇，砥砺前行，推动中英经贸关系向前发展》的主旨演讲。英国中国商会会长方文建先生，英中贸协主席古沛勤爵士，48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里先生分别发言，中英工商界代表200余人连线参加，近2.5万人通过在线平台观看直播。

郑泽光指出，中国政治制度的成功是在英中资企业发展的根本前提，中英关系健康稳定是在英中资企业发展的重要保障，坚守互利双赢是在英中资企业发展的必要基础。中英经济互补性强，合作潜力大。合作应是双向道，利益应共分享。中英企业合作成功秘诀很多，但最重要的一条就是坚持互利双赢。

郑泽光说，目前已有800多家中资企业在英国投资兴业，项目遍布英伦三岛，投资领域正从金融、贸易、能源等传统行业向高端制造、基础设施、文化创意、信息科技等领域延伸。在英设立分行的中资银行已增至8家，伦敦成为世界第一大人民币离岸交易中心和第二大人民币离岸清算中心，人民币清算量超过55万亿元；有4家企业通过“沪伦通”在伦敦上市，开创了中国与境外资本市场互联互通的先河。

郑泽光强调，当前中英关系处于关键节点，更需要两国工商界团结协作，共克时艰。他最后表示，希望在英中资企业继续做遵规守法的模范，履行好社会责任，展示中国良好风貌。希望英方切实践行自由、开放、全球化理念，特别要为两国企业合作消除来自政治和第三方的人为障碍，为中国企业提供公平、友善的营商环境。

与会者均高度评价中国共产党建党百年的辉煌历程，热烈祝贺英国中国商会成立二十周年，充分肯定商会带领在英中资企业为中英经贸合作作出的积极贡献，表示要继承发扬“破冰者”精神，坚定信心，携手合作，助力中英经贸关系的共赢发展。

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