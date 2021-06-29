人民网伦敦6月28日电 （武一丹）在英国原卫生部长马特·汉考克因违反社交距离规定而辞职后，萨伊德·贾维德被任命为英国新任卫生部长。

由于最近受到德尔塔毒株和逐步解封的影响，英国新冠疫情呈恶化趋势，萨伊德·贾维德此时上任，肩负起英国政府进一步控制疫情的责任。他个人表示，上任后的首要任务就是控制新冠肺炎疫情，使英国尽快恢复正常。“我们仍然处于病毒的大流行中，我希望看到它尽快结束，这将是我的当务之急。”

此前，萨伊德·贾维德曾担任过英国内政部长及财政部长，有丰富的英国高层经验。

近期，英国各地的新冠肺炎病例数持续快速上升，6月28日单日新增病例达到了22868例。

虽然疫情数据不容乐观，但萨伊德·贾维德表示，英国目前已有3250万人完成两剂疫苗接种，并有超过4430万人接种完第一针疫苗，如果英国能继续在疫苗上的优势，将会有利于抗疫。

牛津大学疫苗小组主任安德鲁·波拉德爵士教授在接受BBC采访时也表示，英国公共卫生局关于疫苗有效性的数据显示疫苗的保护率超过了90%。

据悉，周末期间，英国各大体育场馆、购物中心和剧院等数百个免预约疫苗接种点全面开放，以增加疫苗接种人数。

截至6月28日，英国感染新冠人数总计475万，死亡人数超过12万。

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