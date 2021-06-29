人民网讯 据美国媒体报道，截至当地时间28日，24日发生在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县瑟夫赛德镇的住宅楼局部坍塌事故死亡人数升至11人。

迈阿密-戴德县县长丹妮拉·莱雯·卡瓦在28日举行的新闻发布会上表示，事故造成的死亡人数升至11人，官方已确认其中8人身份，包括一对结婚近60年的夫妇和一位母亲，她十几岁的儿子是为数不多的已知幸存者之一。

他说，来自佛罗里达州和国外的救援队继续在酷热和高湿度的废墟中搜寻生命迹象，救援队中还有来自以色列和墨西哥的搜救专家。

他们正在使用起重机、狗和红外扫描仪来识别废墟中的生命迹象，但随着时间的推移，情形变得越来越严峻。

迈阿密-戴德助理消防队长Raide Jadallah说，搜救人员发现了建筑物内的大空隙，在那里可能会有幸存者，但在最近几个小时里还没有任何发现。

搜救人员还听到了一些声音，例如敲击声，这可能是幸存者发出的，但也可能是由于金属移动引起的。

目前，住宅楼倒塌的原因仍在调查中。（燕勐）

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