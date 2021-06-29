人民网东京6月29日电 （吴颖）庆祝中国共产党成立一百周年“追寻美好生活”中国脱贫成就展开幕式28日在东京中国文化中心举行。中国驻日本大使孔铉佑、日本参议院议员松下新平、日中投资促进机构事务局长冈丰树等日本政治界、经济界、文化界代表及中日两国媒体参加。

6月28日，中国驻日本大使孔铉佑在庆祝中国共产党成立一百周年“追寻美好生活”中国脱贫成就展开幕式上致辞。人民网 吴颖 摄

孔铉佑在致辞中表示，今年年初习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣布，在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。今天我们举办中国脱贫成就展，就是为了纪念这一来之不易的成绩。今天展出的每一幅图片，都是中国脱贫攻坚事业的真实写照。

孔铉佑大使表示，减缓和消除贫困，是人权保障的重要内容。多年来，中国共产党和中国政府始终从基本国情出发，把人民的生存权、发展权放在首位，致力于减贫脱贫，努力保障和改善民生，使发展成果更多更公平惠及全体人民。致力于消除本国贫困的同时，中国还积极支持和帮助广大发展中国家消除贫困，通过开展国际减贫培训、合作和交流，向国际社会奉献自己的减贫方案和经验；积极推进“一带一路”国际合作，推动构建人类命运共同体，让世界各国共享中国发展机遇和红利。

孔铉佑表示，中国脱贫事业的成功，也得到了包括日本在内的国际社会的支持。扶贫合作既是中日互利合作的重要组成部分，也是中日友好的生动篇章。当前中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，日本也处于重要发展阶段，两国关系面临一系列重要发展机遇，也遇到一些复杂因素。明年将迎来中日邦交正常化50周年，双方还将分别举办东京奥运会和北京冬奥会。希望各位来宾以此次活动为契机，更加全面深入了解中国，积极助力中日各领域交流合作，共同推动中日关系和两国交流合作取得更大发展。

此次展览由中国驻日本大使馆、中国国务院新闻办公室、国家乡村振兴局共同举办。与会嘉宾一同观看了中国脱贫成就微纪录片，并在东京中国文化中心主任罗玉泉的讲解下参观图片展，了解中国通过教育、文化、旅游、电子商务、异地搬迁等途径开展“精准扶贫”的实践。展览共展出80余张照片，将持续至7月2日。

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