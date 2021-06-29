新华社日内瓦6月28日电（记者聂晓阳 陈俊侠）联合国人权事务高级专员巴切莱特28日在此间发布报告说，许多国家的非洲人后裔面临日益加剧的不平等问题，在这些国家明显存在这一群体在社会经济和政治生活中被边缘化的问题。

这份有关非洲人及非洲人后裔的报告说，在许多国家，特别是北美、南美和欧洲国家，有非常多的非洲人后裔生活贫困，在获得教育、医疗保健、就业、适当住房和清洁饮用水的权利，以及参与政治和其他基本人权方面面临严重障碍。

报告指出，一些国家长期存在“将非洲人后裔非人化的做法”，这明显助长了对种族歧视、不平等和暴力的容忍。与此同时，一些国家的非洲人后裔在遇到执法问题和接触刑事司法系统时，受到系统性的严重歧视。

报告显示，在一些国家，执法人员很少因侵犯人权和对非洲人后裔实施犯罪行为而被追究责任，其中一个重要原因在于调查不力、缺乏独立和强有力的监督、申诉和问责机制不健全，以及普遍存在对非洲人后裔“有罪推定”的做法。

报告还呼吁有关国家正视奴役行为、跨大西洋奴隶贸易和殖民主义等历史遗留问题，并寻求“补偿性正义”。

巴切莱特当天表示，像乔治·弗洛伊德遇害这样的惨剧本可避免却一再发生，这说明系统性的种族主义需要系统性的应对措施，需要采取全面而非零碎的方法才能消解几个世纪以来根深蒂固的系统性歧视和暴力。

2020年5月25日，美国明尼阿波利斯市警察在拘捕非洲裔男子弗洛伊德时，用膝盖持续压迫其颈部致其死亡。联合国人权理事会当年6月通过一项决议，要求联合国人权高专办编写一份全面的有关系统性种族主义的报告。

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