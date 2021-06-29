人民网布鲁塞尔6月28日电 （记者张朋辉）6月28日，在联合国人权理事会第四十七届会议上，针对日本代表称关于日本军队在二战期间强征“慰安妇”说法系编造的故事等表态，中、韩两国代表分别予以严正驳斥。

中方代表指出，日本军国主义发动的侵略战争给包括中国在内的广大亚洲受害国人民造成深重灾难，日本军队采用强制、诱骗等手段强征“慰安妇”，人数多达70余万。这是日本军国主义犯下的严重罪行，铁证如山，不容否认。任何否认和歪曲甚至美化侵略历史、淡化和逃避历史罪责的行为都会受到正义和良知的谴责。中方再次敦促日方诚实正视和反省侵略历史，同军国主义划清界限，履行国际人权义务，以诚实和负责任态度解决强征“慰安妇”等历史遗留问题，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

韩方代表指出，“慰安妇”问题不仅仅是国家间的双边问题，而是具有普遍影响的人权问题。日方必须认识到，日本军国主义侵犯人权的行为严重违反国际法。这一问题的解决方案必须以受害者为中心。韩方敦促日本政府以负责任的态度真诚道歉，供后代作为历史教训，防止悲剧重演。

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