人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

中、韩代表驳斥日本关于“慰安妇”问题的表态

2021年06月29日11:27 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网布鲁塞尔6月28日电 （记者张朋辉）6月28日，在联合国人权理事会第四十七届会议上，针对日本代表称关于日本军队在二战期间强征“慰安妇”说法系编造的故事等表态，中、韩两国代表分别予以严正驳斥。

中方代表指出，日本军国主义发动的侵略战争给包括中国在内的广大亚洲受害国人民造成深重灾难，日本军队采用强制、诱骗等手段强征“慰安妇”，人数多达70余万。这是日本军国主义犯下的严重罪行，铁证如山，不容否认。任何否认和歪曲甚至美化侵略历史、淡化和逃避历史罪责的行为都会受到正义和良知的谴责。中方再次敦促日方诚实正视和反省侵略历史，同军国主义划清界限，履行国际人权义务，以诚实和负责任态度解决强征“慰安妇”等历史遗留问题，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

韩方代表指出，“慰安妇”问题不仅仅是国家间的双边问题，而是具有普遍影响的人权问题。日方必须认识到，日本军国主义侵犯人权的行为严重违反国际法。这一问题的解决方案必须以受害者为中心。韩方敦促日本政府以负责任的态度真诚道歉，供后代作为历史教训，防止悲剧重演。

(责编：高歌、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部