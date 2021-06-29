人民网联合国6月28日电 （记者李晓宏）在联合国设立儿童与武装冲突问题授权25周年之际，安理会28日召开儿童与武装冲突问题公开辩论会，中国常驻联合国代表张军在会上发言表示，国际社会要敦促所有国家批准和执行《儿童权利公约》，也要加大资金和技术支持力度，帮助相关国家提升儿童保护能力。

张军说，25年来，国际社会为保护儿童免受战争之害作出许多努力，保护儿童融入了联合国维护和平、建设和平工作的方方面面。但是目前，儿童仍然是战争最无辜的受害者。仅2020年，秘书长报告就记录了2.6万多起针对儿童的严重侵害事件。在阿富汗，随着外国军队开始撤出，当地安全形势急转直下，4月底至5月初不到两周时间就发生两起针对学生的袭击，其中5月8日袭击事件造成近百名女童丧生。在巴勒斯坦被占领土，今年5月11天的冲突就造成72名巴勒斯坦儿童和2名以色列儿童丧生，加沙地带30多所学校毁于炮火，近60万学生被迫停课。

张军强调，实现和平是对儿童最好的保护。唯有停火止暴，才能治愈儿童的战争创伤。如果战乱不息，只会有更多儿童遭受暴力。冲突各方应积极响应和落实秘书长全球停火倡议，通过对话协商解决分歧。安理会应继续推动政治解决热点问题，推动将儿童保护贯穿于预防冲突、解决冲突以及建设和平的全过程，作为斡旋调解、和平谈判以及解武复员的重要内容。

张军呼吁，针对儿童的严重侵害必须立即停止。中方谴责一切针对儿童的严重侵害行为，包括外国驻军在阿富汗针对平民和儿童的杀戮行为，对有关责任人应予以追究。中方呼吁已经同联合国签署保护儿童行动计划的冲突方切实采取落实行动，尚未签署行动计划的冲突方尽快签署。保护儿童归根结底取决于当事国的努力。秘书长报告对严重侵害儿童当事方的列名和除名应以事实为依据，坚持人道和非政治化原则。

张军表示，要加大力度实现儿童全面发展。数千万冲突中的儿童正在遭受营养不良和疫病冲击，陷入贫困和失学的无助境地。国际社会要加大援助力度，联合国发展机构要充分发挥作用，让武装冲突中的儿童避免迫于生计加入武装团伙，避免陷入暴力冲突的恶性循环。单边强制措施严重侵犯儿童的生存发展权利，所谓人道豁免形同虚设，应立即解除一切单边强制措施。受恐怖势力裹胁的儿童应当获得相同保护，联合国相关机构应加大努力实现叙利亚、伊拉克境内外国作战人员子女的遣返。在全球抗疫大背景下，要对受冲突影响的儿童给予特殊关注，确保他们在疫苗接种、远程教育等方面不被落下。

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