人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

最晚2035年　大众计划在欧洲停产燃油车

2021年06月29日08:46 | 来源：新华网
小字号

德国大众汽车公司27日宣布，打算最晚2035年在欧洲停止生产使用汽油或柴油内燃机的传统能源汽车。

大众公司主管乘用车营销的董事克劳斯·策尔默接受《慕尼黑信使报》采访时说，大众“将在2033年到2035年退出欧洲内燃机市场”。大众在美国和中国会“稍晚一点”停产燃油车，而在南非和非洲停产燃油车要“更久一些”。

策尔默还说，大众汽车最晚2050年实现全部新生产车辆“碳中和”。

法新社报道，大众公司加快向电动车转型，3月已宣布争取最晚2030年实现在欧洲销售总量中电动车占七成。大众子公司奥迪上周宣布，从2026年起只推出全电动新车型，最晚2033年停产内燃机车型。

大众公司加速向电动车转型的另一个原因是“排放门”。这家德国汽车制造巨头2015年9月曝出柴油车尾气检测造假丑闻，涉及全球大约1100万辆柴油车，并因此在多个国家和地区面临诉讼。大众已支付巨额和解金，声誉严重受损。

欧洲联盟定于7月14日公布更严格的二氧化碳排放目标和监管建议，可能会推动汽车制造商加速向电动车转型。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部