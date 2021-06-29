德国大众汽车公司27日宣布，打算最晚2035年在欧洲停止生产使用汽油或柴油内燃机的传统能源汽车。

大众公司主管乘用车营销的董事克劳斯·策尔默接受《慕尼黑信使报》采访时说，大众“将在2033年到2035年退出欧洲内燃机市场”。大众在美国和中国会“稍晚一点”停产燃油车，而在南非和非洲停产燃油车要“更久一些”。

策尔默还说，大众汽车最晚2050年实现全部新生产车辆“碳中和”。

法新社报道，大众公司加快向电动车转型，3月已宣布争取最晚2030年实现在欧洲销售总量中电动车占七成。大众子公司奥迪上周宣布，从2026年起只推出全电动新车型，最晚2033年停产内燃机车型。

大众公司加速向电动车转型的另一个原因是“排放门”。这家德国汽车制造巨头2015年9月曝出柴油车尾气检测造假丑闻，涉及全球大约1100万辆柴油车，并因此在多个国家和地区面临诉讼。大众已支付巨额和解金，声誉严重受损。

欧洲联盟定于7月14日公布更严格的二氧化碳排放目标和监管建议，可能会推动汽车制造商加速向电动车转型。（陈丹）【新华社微特稿】

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