新华社新德里6月28日电（记者赵旭）据印度卫生部28日公布的疫情数据，截至当天印度累计新冠确诊病例30279331例，累计死亡396730例。为应对“德尔塔+”毒株来袭，印度卫生部日前致函多个地方政府，要求切实做好针对新冠变异毒株的防控工作，立即采取措施禁止人员聚集。

“德尔塔+”毒株是德尔塔毒株（印度发现的B.1.617.2变异新冠病毒）的变种。据印度媒体报道，印度卫生部25日向已发现“德尔塔+”毒株的泰米尔纳德邦、拉贾斯坦邦、卡纳塔克邦等8个邦和地区政府致函，要求当地立即采取措施禁止人员聚集，以防该毒株快速传播。

印度卫生部副部长拉杰什·布尚在公函中说，“印度新冠病毒基因组学联盟”的研究发现，“德尔塔+”毒株具有传播能力增强、与肺细胞受体结合力更强、可降低单克隆抗体反应等主要特征。他强调，迫切需在上述8个邦和地区实施严格防控举措，广泛检测病毒、迅速追踪病患及其密接者、扩大疫苗接种范围均非常必要。

印度国家疾病控制中心的数据显示，截至25日，印度已有12个邦和地区发现“德尔塔+”毒株，累计发现52例确诊病例和4例死亡病例。印度卫生部22日已把“德尔塔+”毒株列为“需要关注”的新冠变异毒株。

全印医学科学研究所主任古莱里亚25日对媒体说，“德尔塔+”毒株传染性极强，如果不正确戴口罩，从“德尔塔+”毒株携带者身边走过都可能感染这种病毒。印度著名病毒学家沙希德·贾米勒此前也警告说，“德尔塔+”毒株有可能避开由疫苗接种或此前感染产生的免疫力，这或许导致某些现有疫苗的有效性降低。

目前印度医学研究理事会的科研人员正测试现有新冠疫苗能否有效抵御“德尔塔+”毒株。该理事会主任巴尔拉姆·巴尔加瓦25日表示，这项疫苗有效性测试的结果将在约一周后公布。

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