人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

印度收紧防疫措施应对“德尔塔+”毒株

2021年06月29日08:31 | 来源：新华社
小字号

新华社新德里6月28日电（记者赵旭）据印度卫生部28日公布的疫情数据，截至当天印度累计新冠确诊病例30279331例，累计死亡396730例。为应对“德尔塔+”毒株来袭，印度卫生部日前致函多个地方政府，要求切实做好针对新冠变异毒株的防控工作，立即采取措施禁止人员聚集。

“德尔塔+”毒株是德尔塔毒株（印度发现的B.1.617.2变异新冠病毒）的变种。据印度媒体报道，印度卫生部25日向已发现“德尔塔+”毒株的泰米尔纳德邦、拉贾斯坦邦、卡纳塔克邦等8个邦和地区政府致函，要求当地立即采取措施禁止人员聚集，以防该毒株快速传播。

印度卫生部副部长拉杰什·布尚在公函中说，“印度新冠病毒基因组学联盟”的研究发现，“德尔塔+”毒株具有传播能力增强、与肺细胞受体结合力更强、可降低单克隆抗体反应等主要特征。他强调，迫切需在上述8个邦和地区实施严格防控举措，广泛检测病毒、迅速追踪病患及其密接者、扩大疫苗接种范围均非常必要。

印度国家疾病控制中心的数据显示，截至25日，印度已有12个邦和地区发现“德尔塔+”毒株，累计发现52例确诊病例和4例死亡病例。印度卫生部22日已把“德尔塔+”毒株列为“需要关注”的新冠变异毒株。

全印医学科学研究所主任古莱里亚25日对媒体说，“德尔塔+”毒株传染性极强，如果不正确戴口罩，从“德尔塔+”毒株携带者身边走过都可能感染这种病毒。印度著名病毒学家沙希德·贾米勒此前也警告说，“德尔塔+”毒株有可能避开由疫苗接种或此前感染产生的免疫力，这或许导致某些现有疫苗的有效性降低。

目前印度医学研究理事会的科研人员正测试现有新冠疫苗能否有效抵御“德尔塔+”毒株。该理事会主任巴尔拉姆·巴尔加瓦25日表示，这项疫苗有效性测试的结果将在约一周后公布。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部