新华社加德满都6月28日电（记者易爱军 周盛平）尼泊尔首都所在的加德满都谷地官方28日宣布，将原计划当天截止的抗击新冠疫情封禁措施再延长一周，同时进一步放松管制措施，包括允许部分公共交通车辆恢复运营。

尼首都加德满都位于加德满都谷地。该地区的加德满都县、勒利德布尔县和巴克塔普尔县的政府官员当天举行联席会议后决定，将原本6月28日到期的封禁措施延长至7月5日。加德满都县县长帕拉久利在接受新华社记者采访时说，由于新增新冠病例减少，这3县决定允许部分公交车辆恢复运营，以缓解民众生活压力。

据上述3县发布的通告，从29日起允许25座及以上公交车在遵循单双号限行规定前提下，每天6时至19时运行，同时还要遵守必要的卫生准则；食品店、水果蔬菜店、百货商店等公共场所每天营业时长将比此前一周大幅增加，均可营业至18时。

加德满都谷地官方曾在本月20日决定，将6月21日到期的封禁措施延长至28日，同时采取允许私家车上路、多数店铺可在规定时段内开门营业等放松管制的措施。

尼泊尔卫生和人口部发言人保德尔对新华社记者说，尼泊尔已发现变异新冠病毒德尔塔毒株等传染性更强的新冠病毒，当前尼新冠阳性检测率仍高达20%左右。

根据尼泊尔卫生和人口部发布的疫情数据，截至27日该国累计新冠确诊病例633679例，累计死亡9009例。

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