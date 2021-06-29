中国共产党创造的百年辉煌，不仅改写了中国历史，让中华民族以昂扬的姿态屹立于世界民族之林，也改写了世界历史，成为人类文明共同的财富

北京长安街，从建国门到复兴门，为庆祝中国共产党成立100周年摆放的10组立体花坛引人注目。10组花坛以“不忘初心、牢记使命”为主题，以“小小红船到巍巍巨轮”为设计线索，展开一幅中国共产党带领中华民族走向伟大复兴的生动历史画卷。

为中华民族谋复兴，这是中国共产党百年来不懈奋斗的目标。在中国共产党迎来百年华诞之际，中国前所未有地接近实现中华民族伟大复兴的梦想。“作为世界上最大的执政党，中国共产党是真正的人民的政党，成功塑造了中华民族的现代面貌”“中国共产党是推动中国迈向新高度的最大优势”……长期研究、观察中国的国际人士普遍认为，中国共产党是领导中华民族走向复兴的核心力量。

1921年，中国共产党初登历史舞台之时，泱泱中华被西方列强以坚船利炮打开国门已有八十余载。无论是“四万万人齐下泪，天涯何处是神州”的愤懑，还是“中国积弱，至今极矣”的浩叹，都折射出当时中华民族危机之深重、志士仁人救国心志之迫切。在种种救国方案陷于失败之后，历史和人民选择了中国共产党。100年来，中国共产党团结带领中国人民前赴后继、无惧牺牲、不懈奋斗，真正解决了近代以来迟迟无解的“中国问题”，带领中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。事实雄辩地证明，只有在中国共产党的领导下，中华民族才能真正走向伟大复兴。

在世界历史的坐标系中，能够更加深刻地理解中国共产党创造百年辉煌的重大意义。环顾全球，实现国家富强、民族振兴、人民幸福，这是许许多多政党追求的目标。中国共产党在100年的时间内，团结带领人民创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹，谱写出气吞山河的壮丽史诗，令世界刮目相看。探究其中的原因，世界将目光聚焦中国道路。近日，由蒙古国第二电视频道制作的纪录片《中国的发展之路》在该台首播。这部蒙古国媒体拍摄的第一部介绍中国发展道路的影片，生动展示了中国共产党100年来带领中国人民走过的伟大历程。正如蒙古国前驻华大使苏赫巴特尔所指出的：“中国取得的发展成就令人瞩目，主要得益于中国共产党带领中国人民，在正确的时间选择了正确的发展道路。”

中国共产党创造百年辉煌，带领中华民族走向伟大复兴，正在全球范围引发更多思考。哈萨克斯坦人民党主席、议会下院党团主席科努罗夫表示，中国共产党不忘初心、牢记使命，领导中国人民走出一条符合中国国情的发展道路。中国共产党为世界各国政党树立了可资借鉴的光辉典范。苏里南民族民主党主席、前总统鲍特瑟表示，面对时代之变，中国共产党展现出与时俱进、自我革新和选择正确领导集体的强大能力。埃及前外长穆罕默德·法赫米直言：“我们要鼓励更多阿拉伯青年‘向东看’，向中国看。”

中国共产党梦想起航之时，几乎没有人能预见到这个全新的无产阶级政党将给中华民族和世界带来的改变。如今，中国共产党创造的百年辉煌，不仅改写了中国历史，让中华民族以昂扬的姿态屹立于世界民族之林，也改写了世界历史，成为人类文明共同的财富。未来，中国共产党带领中国人民继续逐梦而行，必将为解决人类问题贡献更多中国智慧和中国方案。

《 人民日报 》（ 2021年06月29日 05 版）

(责编：高歌、刘洁妍)