新华社雅加达6月28日电 据印度尼西亚国家抗灾署28日发布的新冠疫情数据，该国较前一日新增新冠确诊病例20694例，为连续第3天新增确诊病例超过2万例。

数据还显示，截至28日12时，印尼累计新冠确诊病例2135998例，累计死亡57561例，累计治愈1859961例。首都雅加达是印尼累计新冠确诊病例最多的行政区，累计确诊528409例，累计死亡8249例。东爪哇省是该国累计新冠死亡病例最多的行政区，累计确诊170765例，累计死亡12419例。迄今印尼共有2742万人至少接种1剂新冠疫苗，其中1318.2万人完成两剂接种。

为控制疫情，印尼总统佐科希望通过大规模接种新冠疫苗，在人群中逐步建立起免疫屏障，阻断新冠病毒传播。佐科26日通过社交媒体表示，印尼已实现日接种100万剂新冠疫苗的目标，争取8月实现日接种新冠疫苗200万剂目标。

印尼卫生部长布迪·古纳迪26日在新闻发布会上说，为加快新冠疫苗接种速度，印尼政府已取消须在身份证签发地接种疫苗的规定。他说，适合接种新冠疫苗的印尼公民持身份证可在全国任何一个疫苗接种点登记接种。

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