新华社北京6月28日电 在中国共产党百年华诞来临之际，世界多国政党政府领导人和友好人士致电致函习近平总书记和中共中央，热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国共产党建党百年特别是党的十八大以来取得的伟大成就和对世界的重要贡献，坚信中国共产党将开启下一个百年辉煌新征程。

尼泊尔总统班达里向习近平总书记和中国人民致以衷心祝贺，表示在中国共产党领导下，中国已经成为一个现代、自信和强大的国家。中国成功实现数亿人脱贫，创造了史无前例的伟大成就，中国的成功正鼓舞着世界上众多争取民族自强、尊严和发展的发展中国家。

阿塞拜疆新阿塞拜疆党主席、总统阿利耶夫向习近平总书记和中国共产党致以热烈祝贺，表示当代中国的辉煌历史就是中国共产党的伟大奋斗史。在中国共产党领导下，中国在各领域取得卓越成就，国际威望不断提升，造福了中国和世界人民。

布隆迪总统恩达伊施米耶表示，在当今激烈竞争的时代，习近平总书记和中国共产党带领中国人民将自身的命运和未来紧握在自己手中，使中国立于引领世界发展的潮头。

阿根廷总统费尔南德斯表示，中国共产党顺应时代变迁，在不同历史阶段都善于总结经验、开拓进取，在中国经济和社会发展进程中发挥了巨大作用。中国积极帮助促进包括阿根廷在内的世界其他国家的发展，为人类进步事业付出了积极努力。

波黑独立社会民主人士联盟主席、波黑主席团轮值主席多迪克表示，中国共产党建党100周年，这在中国现代史上具有极为重要的意义。伟大的中国共产党上下求索，带领中国发展成为繁荣富强的国家，并为世界和平发展作出重要贡献。

白俄罗斯总理戈洛夫琴科表示，中国共产党带领中国人民走过艰苦卓绝的英雄道路，取得举世瞩目的辉煌成就，包括脱贫攻坚战全面胜利、控制新冠肺炎疫情、保持经济快速增长，这些都是中国共产党高效而自信的治国理政体现。中国堪称建设以公民福祉和社会政治稳定为基础的现代国家模式的典范。

俄罗斯自由民主党主席日里诺夫斯基表示，中国共产党建党百年对中国和全世界而言都是重大事件。中国共产党引领中国经济社会发展，引领中国步入世界经济前列。

印尼国民使命党总主席、人协副主席祖尔基弗利表示，在习近平总书记领导下，中国经济所取得的成功已经成为亚洲乃至世界经济增长的重要推动因素，中国的宝贵经验值得世界各国学习。

孟加拉国共产党（马克思列宁主义）总书记巴鲁阿表示，中国共产党的诞生是人类历史上的里程碑事件，中国共产党在探索人类文明进步的艰辛道路上取得了史无前例的成就。习近平新时代中国特色社会主义思想为实现中华民族伟大复兴和推动世界共产主义运动发展注入蓬勃新动力。

哈萨克斯坦“光明道路”民主党主席佩鲁阿舍夫表示，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国经济蓬勃发展，社会全面进步，为增进中国和世界人民福祉作出巨大贡献。

塔吉克斯坦共产党主席阿卜杜洛耶夫表示，在中国共产党领导下，中国人民选择了正确方向，在国家和社会建设事业方面取得长足发展进步。

摩洛哥宪政联盟总书记萨吉德表示，历史已经并将继续见证，中国共产党凭借其智慧及领导人的使命担当，将继续为全人类作出符合古老中华民族传统价值观的更大贡献。

伊拉克库尔德斯坦共产党总书记马哈茂德表示，中国共产党百年华诞是属于世界各国共产党、左翼政党及所有为争取独立自由而奋斗的人民的庆祝日，具有世界意义。习近平总书记提出的人类命运共同体理念有利于促进世界发展和完善全球治理。

塞尔维亚对华合作国家委员会主席、前总统尼科利奇表示，中国共产党克服各种困难挑战，日益展现出强大领导力，正带领中国人民实现中华民族伟大复兴的中国梦。我们坚信在习近平总书记领导下，中国将取得新的伟大成就。

北马其顿前总统伊万诺夫表示，中国共产党领导中国坚持走促进国家进步、人民幸福的道路，持续努力为子孙后代创造美好生活，树立了无私奉献和坚守初心的榜样。

斯里兰卡朝野政党集体祝贺中国共产党成立100周年，表示在中国共产党领导下，中国一直是发展中国家的坚定伙伴和可靠朋友。习近平总书记提出的“一带一路”倡议在尊重他国主权的基础上，帮助欠发达国家发展基础设施建设，提高生产力，增进了世界人民福祉。

阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、古巴、秘鲁、委内瑞拉等拉美多国共产党联名祝贺中国共产党成立100周年，表示在习近平总书记领导下，中国共产党恪守为人民谋幸福的承诺，正不断取得新的更大成就。这雄辩地证明，建设社会主义不仅是可能的，而且对人类福祉是绝对必要的。

此外，发来贺电或贺函的还有乌克兰祖国党主席、前总理季莫申科，阿富汗人民伊斯兰统一党领袖穆哈齐克，黎巴嫩民主党主席阿尔斯兰，伊拉克伊斯兰最高委员会主席哈姆迪，也门社会党总书记萨卡夫，突尼斯国民议会突中友好小组主席祖瓦利，拉美政党常设大会副主席阿维拉，德国艾伯特基金会会长舒尔茨，法国法共《人道报》社社长勒亚里克，日本日中工人交流协会会长伊藤彰信等。

《 人民日报 》（ 2021年06月29日 05 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)