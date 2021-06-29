新华社德黑兰6月28日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德28日说，伊朗尚未就是否延长与国际原子能机构达成的临时技术协议作出决定。

哈提卜扎德当天在每周例行记者会上表示，是否延长与国际原子能机构达成的临时技术协议以及是否继续合作和如何合作“是一个尚未决定的严肃问题”。伊朗同意不取消监控设备，但不会向国际原子能机构提供视频监控资料。

伊朗议长卡利巴夫27日表示，伊朗与国际原子能机构就核查工作达成的临时技术协议到期，伊方不会向国际原子能机构移交伊核设施视频监控资料。

今年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项最长3个月的临时技术协议。该协议5月22日到期，伊方5月24日决定将协议延期一个月。本月25日，国际原子能机构要求伊朗就是否再次延期该协议予以答复。

根据这一协议，国际原子能机构在伊朗核设施内安装监控摄像头，继续其必要的核查和监督活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。今年4月6日，伊核协议相关方开始在奥地利首都维也纳举行会谈，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行6轮会谈。

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