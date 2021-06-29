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中、韩代表在联合国人权理事会就“慰安妇”问题表达关切

2021年06月29日05:45 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦6月28日电 6月28日，联合国人权理事会第47次会议举行与暴力侵害妇女问题特别报告员互动对话，今年特别报告员向人权理事会提交的报告主题是“系统性和大规模强奸是严重侵犯人权罪行”。中国、韩国代表均在发言中对日本在二战中强征“慰安妇”表达关切。

　　中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使指出，特别报告员在报告中提及二战期间日本军队在中国南京大规模强奸和在多国强征“慰安妇”等罪行，这些历史事实铁证如山，不容否认。但时至今日，日本仍有许多人企图否认日本军国主义侵略者犯下的南京大屠杀、强征“慰安妇”等滔天罪行，否认甚至美化侵略历史，这同样是对受害国人民人权的严重侵犯，必会受到正义和良知的谴责。中方再次敦促日方停止否认和美化侵略历史，遵守国际人权义务，以诚实负责任的态度处理强征“慰安妇”这一历史遗留问题。

　　韩国代表表示，韩一直支持和帮助恢复二战期间“慰安妇”的名誉和尊严，致力于将其惨痛经历转化为人类的历史教训。韩国认为，对受害者进行污名化、让肇事者逍遥法外，都是对受害者的再次加害，将加剧其痛苦。此类问题的解决方案必须以受害者为中心或以幸存者为中心。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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