原标题：俄罗斯外长拉夫罗夫批驳西方国家推动“基于规则的国际秩序”

当地时间6月28日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在《全球政治中的俄罗斯》期刊撰文，批驳西方国家推动“基于规则的国际秩序”，向其他国家强加自身所谓“民主”标准。

拉夫罗夫认为，近期G7峰会、北约峰会和美欧峰会等西方主导的国际会议表明，西方国家正在努力向世界表明自己的团结性及其在国际舞台行为的“正确性”，同时迫使俄罗斯“遵循”西方设定的路线。西方国家推动“基于规则的国际秩序”概念，违背了主要由《联合国宪章》所确定的国际法的普遍原则。同时，西方国家所谓的“规则”并无实际内容。但只要有人与西方国家的意愿相左，就会立刻遭到毫无事实依据的指责，并且西方国家还宣布“有权惩罚”所谓违规者。

拉夫罗夫指出，西方始终以民主捍卫者自居。这些所谓的“民主输出国”一直试图在世界各地构建所谓“民主标准”，并通过自身的体制和机制来控制“民主发展”进程。俄罗斯被西方妄称为“专制国家和西方继续大力输出“民主”的主要障碍。而事实上，俄罗斯是在邻国反击极端激进主义和新纳粹主义，因为这些极端倾向压制了俄罗斯人和其他少数民族的权利，并试图在当地清除俄罗斯语言、教育和文化根基。此外，西方国家也不乐见俄罗斯为西方冒进政策的受害者或受到国际恐怖主义袭击并可能因此丧失国家地位的国家撑腰，比如叙利亚等。

拉夫罗夫认为，西方国家在所谓民主和人权议题上极度傲慢无礼。他们要求俄罗斯等国在人权、公民社会、反对派、媒体、国家机构的运作和政府部门间互动等方面遵循西方的规定，同时宣称其有“权利”干涉其他国家的内政，强加其所理解的“民主”。但只要俄罗斯和其他国家建议讨论国际关系民主化议题，包括放弃傲慢态度和所谓西方的“规则”，西方就立即对谈话失去兴趣。

拉夫罗夫指出，西方所谓的民主完全自相矛盾。对内，他们实施其自身需要的所谓民主模式。对外，他们向主权国家实施制裁和其他非法施压措施，在世界事务中搞极权主义，对其他国家施加帝国主义和新殖民主义政策。一旦有国家不愿听命摆布，西方就叫嚣着要对其施加惩罚。

拉夫罗夫认为，西方提出“基于规则的国际秩序”，是因为其还未从过去主导世界的“残梦”中苏醒。当今世界格局多极化大势不可逆转，而西方国家不可能没有意识到，自己独霸世界的时代正在不可逆转地消逝，但他们仍然想守住丢失的“阵地”，因此人为地延缓多极世界形成的客观进程。（总台记者 王斌 宋瑶）

(责编：袁勃、牛镛)