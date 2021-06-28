参赛选手朗诵《再别康桥》。人民网记者 任彦摄

人民网布鲁塞尔6月28日电 （记者任彦）第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛比利时赛区决赛、第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛比利时赛区决赛26日在比利时东部城市列日举行。经过激烈角逐，来自根特大学的参赛选手维奥莱塔·梅斯（中文名：孟霏灵）和来自列日孔子学院的参赛选手哈瓦·迪亚洛（中文名：迪华）脱颖而出，分别荣获大学生组和中学生组第一名，并将代表比利时参加“汉语桥”全球总决赛。

火红的灯笼，轻快的民乐，比赛现场一派浓郁的中国文化氛围。一名陪同孩子前来参赛的家长感叹道：“疫情还未完全消散，能在线下举办这样的活动真是太不容易了。”她特别喜欢中国文化，不仅自己学习中文，还鼓励孩子从小学习。“今天比赛现场布置得就像过节一般，这在比利时是一种久违了的喜庆气氛，我特别喜欢。”

本次比赛由中国驻比利时大使馆主办，列日孔子学院承办，分为笔试、主题演讲和才艺展示三个环节。笔试环节考查选手对中国国情、中国文化及中文知识的掌握情况；大学生演讲的主题是“天下一家”，中学生演讲的主题是“追梦中文，不负韶华”；在才艺展示环节，选手们展示了书法、诗朗诵、歌唱、现代舞、绘画等多种才艺。

“三年前我开始学习中文，在这个过程中，我领略到了中国博大精深的文化，渐渐地我爱上了这个国家。”孟霏灵在题为《心有天下，方为一家》的演讲中说，“2019年我去中国交换了3个月，中国美食的味道，生活的便捷，景色的秀丽，以及中国人的热情好客，都深深地印在了我的心中。”她认为：“作为同一个世界的公民，我们不仅要风雨同舟，荣辱与共，我们也要试着去接受和爱上别的国家和他们的文化。”她的演讲语言流畅，情感真挚，赢得热烈掌声。

“中国文化博大精深，不仅名胜古迹令人震撼，而且饮食文化多种多样。我读了很多关于中国的书，但是，纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。我希望能够去中国体验地道真实的当地生活。”中学四年级学生迪华在演讲中说，她已经学习中文四年了，她希望未来学好中文之后，“把中国以和为贵的思想带给全世界”。 她身穿印有汉字的红色唐装表演了舞蹈《小苹果》，赢得一片喝彩声。

比利时根特大学教授巴得胜是本次比赛的评委之一，他对记者说，“汉语桥”中文比赛为有志于学习中国语言和文化的比利时青少年搭建了一个很好的平台，对于推动比利时中文教育有着非常重要的激励作用。列日孔子学院中方院长张迎璇对记者表示，尽管是在疫情形势下，很多家长和学生都希望参加线下比赛，这也反映出他们对“汉语桥”中文比赛的重视。

“去年，比利时选手夺得了‘汉语桥’中文比赛全球总冠军，使比利时成为全球两次夺得全球总冠军的两个国家之一，这从一个侧面反映了比利时中文教学的高水平。”中国驻比利时大使馆教育参赞郑保国对记者表示，随着中国经济的快速发展和中比友好合作关系的不断推进，越来越多的比利时人开始学习中文。

“尤其令人欣喜的是，比利时已有数十所中小学开设了中国语言文化课程，为未来大学相关专业招生打下了良好基础。”郑保国说，今年西弗兰德科技应用大学新开设了中国商务专业，该校孔子学院将承担该专业学生的中文教学。“我相信，未来比利时中文教育将会有更加美好的未来。”

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