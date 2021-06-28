人民网曼谷6月28日电 （记者孙广勇）在崭新的素万那普机场新候机楼大厅，一对6.5米高的大象雕塑吸引了所有人的目光。小象偎依在父象身边，温柔可爱。大象由不锈钢锻造，在灯光下反射出现代气息。“‘素万那普’在泰语里的意思是‘黄金大地’，大象雕塑展示出泰国的繁荣富饶。新候机楼将为泰国经济奠定坚实的硬件基础，为当地带来巨大的社会和经济效益。”中建八局海外部副总经理申明华说。

4月23日，由中国建筑集团有限公司（简称中建）承建的泰国素万那普机场扩建项目卫星厅新候机楼通过临验，预计2022年投入使用。届时，素万那普机场的可容纳客流量将从目前的每年4500万人次提高到6000万人次。泰国机场公司总裁尼迪奈表示，素万那普机场是东南亚主要的航空枢纽之一，对曼谷地区和全泰国的经济社会发展十分重要，“机场相当于一个城市的翅膀，中资企业承建的新候机楼就是曼谷的‘新翅膀’！”

泰国《今日曼谷报》报道表示，素万那普机场是泰国打造东南亚贸易和交通中心的核心枢纽之一，是东部经济走廊不可缺少的一环。在疫情冲击下，素万那普机场扩建项目顺利竣工不仅得益于“一带一路”合作下，中国企业积极推进在泰项目，还充分表明了泰国推进4.0战略和建设东部经济走廊的决心。

走在候机楼，每隔几十米就可以看到泰国神话故事中的金翅鸟、鸟首狮身兽、人面鸟身兽等雕塑，新候机楼建筑面积21.6万平方米，东西总长度达1070米，中间高跨区域共四层、两端三层，将泰国传统文化与现代装修风格巧妙结合。

当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，为了保证正常施工，项目部采取了多项严格防控措施，如建立工人电子健康档案、不同区域分开施工、错峰就餐等。泰国疫情最严重时期，现场有1000多人施工，没有一人感染，项目也从未停工。“在确保项目人员安全的情况下，项目施工作业如期进行。尽管项目工期紧、任务量大，中泰员工齐心协力，有序开展工作，保证了工程准时、高效、高质量完工。”中建八局海外部副总经理兼机场项目总经理申明华表示。

作为“一带一路”倡议下中国企业在东南亚的重点项目，项目充分体现互利共赢的特色，为当地提供约1.5万个就业岗位，促进了当地就业和人才培养。此外，项目建设所需物资和设备，包括混凝土、钢筋、钢结构、装修材料等均在泰国采购，带动了当地经济发展。泰国机场公司副总裁兼项目建设总指挥阿内表示，项目经济社会效益明显，中国企业在施工进度、技术质量控制、安全管理等方面都做得很出色。

泰国交通部部长萨撒扬表示，2019年泰国航空业共运送旅客1.65亿人次，但全国机场可容纳客流量仅为1.5亿人次。泰国将制定一个15年的航空运输发展计划，达到每年可容纳客流量2.4亿人次。泰国正在实施20家机场扩建计划，素万那普机场新候机楼有助于解决泰国机场容量不足问题。

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