新华社联合国6月11日电（记者尚绪谦）联合国大会11日选举阿尔巴尼亚、巴西、加蓬、加纳、阿拉伯联合酋长国为联合国安理会非常任理事国。

安理会非常任理事国由联合国大会通过无记名投票方式选举产生，候选国需获得联大总投票数至少三分之二方可当选。此次参加选举的五个国家均没有竞争对手，加纳获得185票，加蓬获得183票，巴西获得181票，阿联酋获得179票，阿尔巴尼亚获得175票，均顺利当选。

新当选的五个安理会非常任理事国中，阿尔巴尼亚是首次当选，巴西是第11次当选。这五个国家将接替爱沙尼亚、圣文森特和格林纳丁斯、尼日尔、突尼斯、越南，任期从2022年1月1日开始，为期2年。

联合国安理会共有15个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其余10个成员为非常任理事国。非常任理事国任期2年，经选举每年更换5个，不能连选连任。10个非常任理事国席位按地区分配：非洲地区3个；亚太地区、拉美和加勒比地区、西欧和其他地区各2个；东欧地区1个。

安理会担负维持国际和平与安全的责任，是联合国主要机构之一。

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