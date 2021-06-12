蒋佳欣

据俄罗斯卫星通讯社报道，土耳其外长恰武什奥卢近日表示，欧盟只有在土耳其加入的条件下才能成为“全球共同体”。然而，土耳其与欧盟国家依然嫌隙不断。据美媒报道，希腊外长称，如果土耳其不减少其敌对行动和挑衅言论，希腊将再次要求欧盟制裁土耳其。此外，今年4月，法国外交部欧洲事务国务秘书克莱·博恩还曾表示，土耳其暂时无望加入欧盟。

漫长“入欧”之路

土耳其1987年申请加入欧盟，1999年获得候选国资格，2005年启动入盟谈判，然而谈判过程始终阻碍重重。东地中海油气资源开采、领土领海争端、难民问题等，成为横亘在部分欧盟国家与土耳其之间的“心头刺”。

据俄罗斯卫星通讯社报道，恰武什奥卢强调，土耳其一直秉持加入欧盟的理念，不管是否成为成员国，土耳其都是一个“欧洲国家”，将继续为发展和保护欧洲价值观作出贡献。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长、研究员崔洪建在接受本报采访时表示，土耳其加入欧盟的意愿由来已久。一方面，双方地缘接近，从近代以来，土耳其经历了一段强烈西化的时期，吸收了欧洲的经验改造本国体制；另一方面，尽管没有“入欧”，但土耳其在与欧盟贸易安排、人员往来等方面均已获得利益，且土耳其由于劳工输出，同欧洲国家，尤其是德国，有紧密的人脉联系。

政治互信受损

土耳其与欧盟国家希腊围绕领海划界等问题始终摩擦不断。自去年1月起，土耳其曾多次派出勘探船在与希腊有争议的海域作业，两国矛盾激化。希腊指责土方在希腊大陆架海域勘探海底天然气等资源，土耳其则认定勘探海域在土耳其大陆架范围内。对此，欧盟支持作为成员国的希腊，并威胁要对土耳其进行制裁。希腊与土耳其曾在2002年至2016年进行了60轮会谈，但进展甚微。

据半岛电视台报道，为公平解决海上争端，希腊和土耳其之间的第62轮探索性会谈于3月16日至3月17日在希腊雅典举行。据希腊欧联通讯社报道，希腊与土耳其曾于1月25日重启了中断5年的东地中海争端对话，但双方制定的议程并不相同——希腊希望谈判内容仅涉及爱琴海和东地中海专属经济区及大陆架划界问题；土耳其则希望把所有议题都摆上谈判桌，包括领空和爱琴海岛屿问题。

“土耳其和希腊的矛盾在能源争夺的背景下重新爆发，进而引发土耳其和整个欧盟的对抗。”崔洪建指出，“实际上对能源的考虑是其次的。土耳其想向东地中海扩张，以此为砝码不断在和欧盟的谈判中获得主动权，以进一步影响和制约欧盟。但是，这种地缘政治的对抗态势，影响了欧盟对土耳其的接纳和认同，并损害双方政治互信的基础。”

前景并不乐观

据《希腊报人》报道，由于近几年土耳其与欧盟的关系日益紧张，欧洲议会于5月19日投票通过了一项提议，旨在暂停土耳其加入欧盟的谈判，并呼吁土耳其立即改变在法治和人权方面的方针，作为该国加入欧盟的先决条件。

据“德国之声”电台网站报道，欧洲议会成员在声明中表示，近年来，土耳其政府越来越疏远欧盟的价值观和标准，土欧关系因此降到了历史最低点。一位欧洲议会议员指出，这份报告可能是迄今为止对土耳其最为严厉的批评。

据土耳其《自由日报》报道，土耳其抨击这份报告是“单方面且绝不客观的”。土耳其外交部称，作为候选国，土耳其希望欧洲议会就如何改善双方关系以及如何推进土耳其的欧盟一体化进程做建设性努力，而不是“成为对土耳其进行毫无根据的指控和盲目指责的平台”。

崔洪建分析，对欧盟来说，土耳其一方面制造矛盾，另一方面又在不断提高要价，这导致欧盟对于真正推进土耳其的“入盟”谈判产生消极情绪。因此，在目前的背景下，双方只有逐渐恢复政治互信，土耳其加入欧盟才可能真正被提上议事日程，否则仍是一个不现实的“伪命题”。

(责编：袁勃、牛镛)