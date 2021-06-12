□ 贾平凡

最近，北约关于“中国威胁”的臆想症、恐惧症又犯了。6月7日，与美国总统拜登会晤后，北约秘书长斯托尔滕贝格又老调重弹，再次渲染起所谓的“中国威胁”。但与以往不同的是，他这次谈及的内容不仅涉足军事领域，还罕见地将矛头指向中国经济，宣称“北约要与太平洋盟国合作抑制中国的经济增长和对先进军事能力的投资”。这是去年以来北约激烈反华表态的又一例证。

值得玩味的是，斯托尔滕贝格先肯定了北约和中国合作的重要性，称“中国的崛起为我们的经济贸易带来一些机会，我们需要在气候变化和军备控制等问题上与中国接触”。然后，他话锋一转，开始剑指中国经济增长。他还表示，6月14日即将召开的北约峰会，涉华议题将是讨论的主要内容，北约并不是想与中国为敌，也不会把中国视为对手，但会出台包含中国在内的新战略。

仔细思量，这样的表态套路并不新鲜，简单来说就是：北约要一边吃中国市场的饭，一边砸对华关系的锅。既要享受与中国经贸合作的红利，又要遏制中国的经济增长，北约的算盘打得不可谓不精。这不就是所谓的“双赢=赢两次”的算计思维吗？

在北约内部，相比于美国和加拿大，欧洲国家因为经济高度依赖中国，无法做到跟中国市场彻底脱钩。但作为冷战遗留的产物，北约为了维护其存在的合法性，必须寻找新的对手和敌人，于是瞄准了中国。一方面，近年来，中国的综合国力大幅提升，特别是经济、军事实力以及全球影响力的增强，让一些北约国家备感焦虑；另一方面，一向唯美国马首是瞻，北约的表态自然少不了美国的授意。受美国遏制中国政策的诱导，北约将自身捆绑在美国的反华战车上，想借此换取美国的支持和信任，并通过树立共同的敌人来增强北约内部凝聚力。安全上严重依赖美国，经济上离不开中国，这让北约难掩其拧巴矛盾的心态。

作为一个军事组织，远隔万里的北约想要军事上对抗中国、经济上抑制中国增长，是不是手伸得太长、事管得太“宽”了？

挑起对华对抗，北约能得偿所愿吗？貌似精明的算盘，打出的恐怕是一笔糊涂账。

经济全球化时代，世界早已是“你中有我、我中有你”的地球村。中国是全球第二大经济体和世界经济增长的重要引擎。想要抑制中国经济增长而不伤及自身，世界上任何一个经济体都做不到。至于军事上，中国作为一个位居东方、追求和平崛起的大国，从未对北约构成威胁，也不想威胁北约，北约挑起对抗的理由何在？底气何在？

此外，北约虽然乐意跟着美国混，但北约的利益并不等同于每一个成员国的利益。例如，中欧互为第一大贸易伙伴，欧洲各国虽然在中国问题上看法不一，但总体没有把中国视为主要安全威胁。为遏制中国，北约将加强对成员国的控制，重新分配内部利益。这势必会加剧北约内部权力结构的不平衡性，激化成员国之间的矛盾，将导致北约的信誉和可靠性在欧洲国家特别是中东欧国家中持续下降。

北约须知：今日之世界已不是百年前的世界，今日之中国也不是百年前的中国。

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