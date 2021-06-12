新华社北京6月11日电 国务委员兼外长王毅11日在日内瓦裁军谈判会议发表题为《坚持多边主义，谋求共同安全》的视频讲话。

王毅表示，今年1月，中国国家主席习近平在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上旗帜鲜明地提出，“让多边主义火炬照亮人类前行之路”。多边主义是人间正道，各国应当坚定地在这条路上走下去，奉行共同、综合、合作、可持续的新安全观，努力推进国际军控、裁军与防扩散进程。

王毅代表中方就推进国际军控、裁军与防扩散进程提出共同维护全球战略稳定、遵守国际军控条约、谈判解决防扩散问题、完善全球新兴领域安全治理四点主张。

王毅表示，中方高度赞赏联合国秘书长古特雷斯提出的“裁军议程”，并将继续为推动这一议程的落实作出努力。裁谈会作为唯一全球性多边裁军谈判机构，应与时俱进、守正创新。成员国之间应加强协调，充分照顾彼此正当关切，尽快制定全面平衡的工作计划，早日开展实质性工作。作为裁谈会大家庭负责任一员，中国愿与各方一道，坚定不移地推进军控、裁军与防扩散进程，为构建一个持久和平、普遍安全的世界作出中国新的贡献。

《 人民日报 》（ 2021年06月12日 03 版）

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