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王毅分别同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克、布基纳法索外长巴里通电话

2021年06月12日04:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月10日电  6月10日，国务委员兼外长王毅同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克通电话。

　　王毅表示，中方坚定支持埃塞维护国家和平稳定，坚定支持埃塞积极探索适合自身国情的发展道路，坚定支持埃塞战胜疫情，恢复经济社会发展。中方愿为缓解提格雷州人道主义困难提供积极帮助，首批粮食援助已经发运。

　　德梅克感谢中方为埃塞方抗击新冠疫情给予的宝贵支持和真诚帮助，愿同中方在国际事务中保持密切沟通和协调，共同捍卫两国以及广大发展中国家正当权益，共同维护国际公平正义。

　　本报北京6月10日电  6月10日，国务委员兼外长王毅同布基纳法索外长巴里通电话。

　　王毅表示，中方坚定支持布方发展经济、改善民生、维护国家安全的努力，愿继续为布抗疫提供支持，同包括布在内的发展中国家分享治国理政经验，加快共同发展。希双方尽快签署“一带一路”合作文件，为两国深化务实合作提供新动力、开创新空间。

　　巴里感谢中方对布经济社会发展特别是抗击疫情给予的大力支持，布方愿同中方深化“一带一路”建设，大力推动两国关系迈上新台阶。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月12日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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