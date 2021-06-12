本报赴荷兰特派记者 任 彦

当地时间6月4日下午4时许，在一辆红色机车的牵引下，一列满载集装箱的货运列车徐徐驶入荷兰蒂尔堡市布拉邦特场站。这是从中国江苏南京至荷兰蒂尔堡的首趟直达中欧班列，标志着“江苏号”南京—蒂尔堡中欧班列线路正式开通。

这趟列车满载100个标准集装箱，从南京货运中心尧化门站启程，由新疆阿拉山口口岸出境，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国，运来了防疫物资、电子产品、汽车配件、日用品、医疗器械等货物。“过去几年里，连接荷兰与中国的中欧班列线路和班次不断增加，成都、长沙、西安、合肥等城市都开通了到蒂尔堡的中欧班列。现在蒂尔堡每周有5班定期班列，班列都是满载运行，运载的货物越来越多样化。”负责线路运营的荷兰合作伙伴GVT物流集团总经理罗兰德·韦巴克在接车仪式上表示。

蒂尔堡位于荷兰北布拉邦省中心，是荷兰重要的水路和公路物流枢纽，依托邻近的欧洲大港鹿特丹港，全球多家知名跨国企业都在蒂尔堡设立西欧分拨中心。“中欧班列弥补了海运时间长和空运费用高的不足，为欧中之间的物流提供了一条便捷的陆路通道，具有绿色、高效、稳定等优势。越来越多的欧洲企业通过中欧班列与中国进行贸易往来，蒂尔堡在欧洲物流中的地位也愈加重要。”韦巴克在接受本报记者采访时表示。

蒂尔堡市副市长马塞尔·亨德里克斯在致辞中表示，江苏省与北布拉邦省缔结友好省州关系已有20多年历史，南京至蒂尔堡中欧班列线路的开通是两地友好合作的又一丰硕成果。“中欧班列可持续性优势明显，相信这条线路能为两地带来更多经济发展机遇，进一步加深我们的友谊。”

统计数据显示，2020年中荷双边贸易总额达到918亿美元的历史最高水平，同比增长7.8%，荷兰对中国出口增长14.2%。今年前4个月，双边贸易额达到345亿美元，同比增长40.6%。中国驻荷兰大使馆经商处参赞张国胜说，疫情防控期间，在其他国际物流渠道严重受阻的情况下，中欧班列及时运送抗疫物资和生活物资，为中荷、中欧合作抗疫作出了突出贡献。现在，中欧班列又为欧洲各国复工复产源源不断运送生产物资，为全球供应链日益恢复提供重要保障。

荷兰国际亚洲研究所经济史专家理查德·格里菲斯表示，中欧班列是横跨欧亚大陆的物流干线，更是经济发展的重要引擎。“中欧班列具有很强的经济集聚和辐射功能，一方面促进中国内陆城市的外向型发展，另一方面也带动沿线国家和地区向中国出口，拉动当地就业。”

（本报荷兰蒂尔堡电）

《 人民日报 》（ 2021年06月12日 03 版）

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