本报记者 张晓东 毕梦瀛

“回望百年历程，中国共产党带领中国人民进行了波澜壮阔的革命、建设、改革实践，中国的综合国力不断增强，创造的发展奇迹令世界赞叹。”日前，坦桑尼亚革命党副总书记阿卜杜拉·萨达拉在接受本报记者采访时表示，尊重民意、顺应民心，凝聚起磅礴力量，是中国共产党攻坚克难的制胜法宝。

坦桑尼亚革命党与中国共产党于1978年建立党际关系，两党传统友好关系保持健康稳定发展。萨达拉表示，两党发展理念相近，中国稳步发展为世界第二大经济体并完成消除绝对贫困的艰巨任务，这是中国共产党的伟大胜利，坦桑尼亚革命党也备受鼓舞。“中国共产党全心全意维护人民利益，赢得人民支持，带领国家不断取得新成就。人民是中国共产党执政的最大底气，这对包括坦桑尼亚革命党在内的很多国家政党很有启示。”

萨达拉表示，坦桑尼亚革命党高度关注中国共产党的治国理政经验和执政能力建设。“我经常研读《习近平谈治国理政》，它凝聚了中国领导人的治国理政智慧和中方重要实践，读懂这本书就读懂了中国道路和发展方向。”萨达拉说，《习近平谈治国理政》等著作已成为坦桑尼亚革命党高层研究中国治国方略的重要参考。书中关于可持续发展、反腐倡廉、密切党群关系、重视生态文明建设等施政理念对坦方具有重要借鉴意义。他说，坦桑尼亚革命党借鉴中共中央八项规定，推出反腐倡廉措施，受到民众广泛好评。“勇于自我革命，确保了中国共产党的纯洁性先进性。中国的反腐行动，惠及的不仅是中国人民，也为全球反腐治理提供了新视角。”

2019年9月，应中共中央对外联络部邀请，萨达拉率坦桑尼亚革命党党校干部考察团访问甘肃。一路座谈交流、现场参观，萨达拉对中国农村党支部换届选举、民营企业家如何成为中共党员以及基层党组织开展扶贫工作等有了深入了解。“当一个政党贴近人民时，人民就愿意积极响应这个政党。”萨达拉看到，中国共产党重视基层组织建设，党员干部扎根基层、密切联系群众，并通过基层党组织传达和落实中央的方针政策。他认为，基层党建工作创新，是中国共产党保持生机活力的重要经验。

消除贫困是人类的共同使命。萨达拉认为，减贫是一项系统性工程，中国在机制建设、资金投入、技术帮扶、福利保障等方面不断探索创新，走出一条中国特色减贫道路。“在坦桑尼亚莫罗戈罗省，中国减贫技术帮助当地农户因地制宜，改变了长期粗放种植模式，当地民众生活不断改善。”他表示，中国经验极大鼓舞了发展中国家消除贫困的信心，中国以实际行动推动全球减贫进程，为人类发展作出重要贡献。

从派遣医疗队到援建坦赞铁路，从兴建友谊纺织厂到接收坦桑尼亚留学生来华留学，长期以来，中国为坦桑尼亚经济社会建设提供了大量援助和支持。如今，共建“一带一路”为坦改善基础设施创造了新机遇，达累斯萨拉姆港口扩建、尼雷尔国际机场3号航站楼、乌本戈立交桥等诸多项目，给当地民众带来实实在在的福祉。萨达拉说：“中国是我们全天候的朋友。中国把实现自身发展同助力非洲国家发展结合起来，推动合作共赢、共同发展，展现了大国的责任和担当。”

萨达拉指出，没有一个国家能独自应对新冠肺炎疫情、经济衰退、气候变化等全球性挑战，维护多边主义是人类社会应对诸多挑战的唯一出路。“坦方赞赏中国坚定维护和践行多边主义，中国方案推动世界和平发展，构建人类命运共同体为破解全球治理难题提供了行之有效的指引。”

萨达拉坚信，在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，中国未来发展将更加光明。希望坦中双方继续加强政治、经贸、农业、人文等各领域交流合作，更好惠及两国及非中人民。

《 人民日报 》（ 2021年06月12日 03 版）

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