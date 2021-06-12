本报驻比利时记者 牛瑞飞

“中国‘十四五’规划和2035年远景目标纲要的实施将进一步增强中国经济的韧性，也为保险行业发展提供了历史机遇。”瑞士再保险集团中国区总裁陈东辉在接受记者采访时表示，展望未来，“中国经济作为推动全球经济复苏和发展的重要引擎，中国市场将依然是全球发展最快的保险市场之一，瑞士再保险集团对中国市场充满信心。”

瑞士再保险集团是首批进入中国市场的外国再保险公司之一。1973年，瑞士再保险与中国人民保险公司签订了新中国成立后的第一份再保险合同。陈东辉表示，作为中国改革开放的见证者、行业发展的参与者，瑞士再保险集团一直紧跟中国市场变化。近年来，中国政府持续加大包括保险业在内的金融业改革开放力度。中国政府政策目标清晰、行动高效，保障各类市场主体平等参与市场竞争，极大推动了相关行业发展。

“当前，全球疫情防控形势依然严峻，各种风险仍将给经济发展及人们的生活带来不确定性。”陈东辉介绍，近年来，瑞士再保险已与中国多个地方政府合作，试行巨灾风险创新解决方案。例如在黑龙江，与当地政府合作推出了中国首例农业巨灾指数保险，通过运用卫星雷达遥感指数、标准化降水蒸发指数、低温指数、降水过多指数等，为黑龙江省28个县因流域型洪水、干旱、低温和降水过多等自然灾害造成的损失提供保险。

中国政府提出了全面推进乡村振兴的明确路径和措施，建立了防止返贫监测和帮扶机制。陈东辉介绍说，保险业在相关方面可以发挥积极作用。以该公司针对中国农业市场研发的“信瑞智农”平台为例，在遥感、气象、农情和农业损失等农业大数据的基础上，平台可以实现天气指数产品的自动化开发与实时赔付计算，提供农业风险地图。截至2020年底，国内保险行业通过该平台开发了超过100款产品，产品开发效率提高90%，节约成本10%至15%。

陈东辉表示，“十四五”规划和2035年远景目标纲要多处提及保险行业，包括农业保险、巨灾保险、社会保险公共服务平台、多支柱养老保险体系等，这将进一步引领保险业高质量发展。“相信各国保险企业将在中国获得更广阔的业务发展机遇。”

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2021年06月12日 03 版）

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