本报记者 罗珊珊 顾 春

三江相汇五洲通，港通天下逐浪高。6月8日至11日，第二届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江宁波隆重开展。博览会期间，累计采购意向成交107.8亿元，签约双向投资项目97个，总投资182.1亿美元，中国与中东欧国家在贸易、投资、人文等方面的交流合作进一步巩固。

习近平主席强调，本届中国—中东欧国家博览会的举办，有利于增进中国市场对中东欧商品了解，有利于扩大中东欧国家对华出口，有利于各方克服新冠肺炎疫情带来的挑战、促进经济复苏。

琳琅满目，线上线下亮点纷呈

超2000家参展商，展览面积20万平方米，设有中东欧展、国际消费品展、进口商品常年展三大展区……走进宁波国际会展中心，一大批中东欧特色商品整齐陈列，让人目不暇接。

隔着玻璃柜，就能闻见保加利亚玫瑰精油的浓郁香气；设计精美的捷克水晶饰品充满异域风情……日用消费品精彩纷呈，更有重量级高新技术产品首次亮相。在5号馆中东欧企业展内，一架线形流畅的轻型飞机格外引人注目，这是斯洛文尼亚蝙蝠飞机制造公司带来的动力滑翔机，采用碳纤维复合材料，性能优越。

“除了红酒、蜂蜜、牛奶等优质农副产品，一些中东欧国家也拥有不俗的飞机、汽车制造能力，可以同国内企业开展深度合作。”蝙蝠亚澳通航科技（江苏）有限公司总经理刘钊晖表示。

一馆一奇遇。作为此次博览会主宾国之一，捷克国家馆可谓惊喜满满，斯柯达全新明锐PRO轿车、林奈特顶尖医用护理床……“此次博览会为中东欧国家商品提供了非常好的展示机会，我们希望借此走进中国市场。”捷克驻华大使佟福德表示。

线下展会热闹非凡，线上直播间火热开场。

8日下午，中东欧国家外交官直播带货活动掀起网购热潮，在中国生活6年的匈牙利驻上海总领事馆商务领事珍妮，用一口流利的中文推介匈牙利的美丽风光、特色美食。希腊的橄榄油、斯洛伐克的葡萄酒杯……消费者可通过中东欧博览会官方直播间，足不出户一站淘遍中东欧。

如何延伸博览会效应，让更多中东欧好物源源不断进入中国市场？

肩负“中国—中东欧国家经贸合作示范区建设”这一重大使命，宁波持续搭平台探新路。今年1—4月，宁波自中东欧国家进口额达26.9亿元，同比增长241.2%。8日上午，中东欧国家特色商品常年馆在宁波正式开馆，一期面积达1.6万平方米，包含4000多种单品，多渠道、全方位展示中东欧特色商品。

走深走实，合作往来成效显著

在9日举办的进口采购签约仪式暨供采对接会上，现场共有26个项目签约，合同额达21.86亿元。

供采对接收获颇丰，投资合作亦是成果斐然。

17个项目，总投资78.3亿元！9日，在中国—中东欧国家产业合作对接会上，匈牙利社区医院、爱沙尼亚边缘计算通信智慧路灯等项目签约落户宁波余姚中国—中东欧国际产业合作园。

自2020年6月揭牌以来，中国—中东欧国际产业合作园已搭建起中东欧（布达佩斯）创新基地、宁波中东欧创新基地等一批科创平台，积极探索与中东欧国家在科技、人才、文旅、商贸等领域的全方位合作，园区目前在谈中东欧项目超30个。

9年来，中国—中东欧国家合作在做深做实传统领域合作的同时，也在不断拓展合作新空间。“电子商务已经成为‘一带一路’经贸合作中活跃程度高、发展潜力大的新引擎。”商务部部长助理任鸿斌表示，截至目前，中国已与五大洲22个国家建立了双边电子商务合作机制，共同开展多领域多层次的合作。

8日，在宁波举行的中国—中东欧国家“丝路电商”发展高峰论坛上，中方与阿尔巴尼亚、匈牙利、黑山、塞尔维亚、斯洛文尼亚等5国代表以连线方式共同启动了中国—中东欧国家电子商务合作对话机制。各方将共同探索互利共赢的合作新模式，共享数字经济发展红利。

借助港口物流、智能通关、营商环境等优势，宁波正成为中国—中东欧创新经贸合作模式的先行者。根据宁波跨境进口综合服务平台统计，截至目前，宁波跨境电商零售进口中东欧国家商品已累计申报380万单，交易额高达7.2亿元，其中2021年已累计申报77.8万单，交易额已达1.5亿元，同比增长31%。

傍晚6点，华灯初上，宁波老外滩街区人流如织。“这是我第一次参加中东欧美食交流活动，希望能将家乡的美味带给更多的宁波市民。”来自保加利亚的大厨阿尔弗雷德正在制作时蔬羊奶色拉等特色美食。7日至9日，舌尖上的相遇——中东欧美食与“诗画浙江·百县千碗”人文交流活动在宁波老外滩街区展开，以美食搭台促进民心相通。

空间广阔，务实合作互惠互利

在宁波前湾综合保税区的跨境电商展示中心，波兰的乳制品、塞尔维亚的婴幼儿米粉、罗马尼亚的无花果可可酱……丰富多样的商品摆满了中东欧国家商品展区。

“这些商品在电商平台上卖得特别好。”宁波立得购电子商务科技有限公司跨境电商业务负责人陈俊翰介绍，“目前，我们公司在中东欧的采购渠道已经拓展到捷克、匈牙利、波兰等7个国家，去年进口额增长了40%左右。”

随着中国—中东欧国家合作稳步推进，更多中国企业在中东欧市场觅得新商机、迎来新机遇。

宁波宝工电器有限公司的工业暖风机是国内的行业单项冠军。“去年，我们开始重点开拓中东欧市场。去年一年，公司的工业暖风机在中东欧国家实现出口额4500万美元，占公司总销售额的10%。”公司副总经理周晓兵表示。

商务部国际贸易经济合作研究院发布《中国—中东欧国家贸易投资发展报告（2012—2020）》，预计2025年中国与中东欧国家贸易额将达到1500亿美元，今后5年中国有望自中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品。

抢抓机遇，深挖广阔合作空间。去年，宁波与中东欧国家贸易额达295亿元，累计双向投资项目达到160个。宁波市相关负责人表示，宁波将高水平推进中国—中东欧国家经贸合作示范区建设，把示范区建设成为融入“一带一路”倡议对接欧洲经济圈的新枢纽、承载中国—中东欧国家经贸合作举措的新平台、地方探索国际合作制度创新的新高地。

《 人民日报 》（ 2021年06月12日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)