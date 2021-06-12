新华社华盛顿6月11日电美国《洛杉矶时报》近日刊文指出，没有任何证据证明新冠病毒来自实验室泄漏，大量证据显示这一病毒来自动物。

文章指出，长期以来，许多专家都已否定新冠病毒来自实验室泄漏的说法，人们要找到新冠病毒来源应当“跟着动物走”，即病毒通过动物宿主感染人类的传播途径。

文章援引美国北卡罗来纳大学流行病学、微生物学和免疫学专家拉尔夫·巴里克教授的话说，新冠病毒的基因序列确实指向野生动物的自然起源。

美国、英国和澳大利亚的病毒学家于2020年上半年在英国《自然》杂志上发表论文说，他们无法相信任何一种与实验室泄漏有关的新冠病毒起源说法。论文作者之一、美国图兰大学的罗伯特·加里近期在网络直播中说：“我们得出的结论是，它并不是从实验室泄漏出来的。”

文章说，关于病毒起源，人们可能永远不会得到一个明确的答案。埃博拉病毒于45年前首次被确认，但其动物来源至今仍不得而知。研究人员花了14年时间，才将严重急性呼吸综合征冠状病毒追踪到一种蝙蝠身上。

文章援引美国乔治敦大学病毒学家安杰拉·拉斯穆森在英国《自然·医学》发表的文章说：“压倒性的结论是，这种病毒也是通过一系列与动物不愉快的意外遭遇而进入人体的。”

《洛杉矶时报》在文末指出，确定新冠病毒的来源对于应对下一次疫情十分重要，而对于当前新冠疫情，则应通过公共卫生战略来应对。

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