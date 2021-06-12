王子江

新华社东京6月11日电（记者王子江）东京奥组委主席桥本圣子11日表示，从下周开始，日本国内参与奥运会与残奥会的大约18000人将提前接种疫苗，他们包括来自日本的裁判、官员、记者以及7万多名志愿者当中的一小部分志愿者。

桥本圣子是在当天的例行发布会上作上述表示的。她说，东京都知事小池百合子已经同意从6月18日起，为这些奥运会和残奥会的参与者提前接种疫苗。除了裁判和官员外，有资格接种的人员包括那些在奥运村、机场、主新闻中心、兴奋剂检测中心工作的人员以及承包商等，他们都可能与运动员有密切接触。

有可能参加奥运会和残奥会的2600名日本运动员已经从6月1日开始接种疫苗。

桥本圣子还说：“国际奥委会和国际残奥委会一直在谈论奥运会和残奥会的安全问题，我在这里证实，日本国内媒体记者和为贵宾们服务的志愿者，也都将有资格注射疫苗。”

她说，这些人员的第一针接种预计在6月底完成，到奥运会开幕前，将完成第二针的接种。

桥本圣子当天的表态与奥组委首席执行官武藤敏郎的表态有些出入。武藤敏郎在两天前的发布会上表示，将考虑为全部7万多名赛会志愿者接种疫苗，目前宣布的规模显然与7万多名相去甚远。

日本的疫苗接种速度非常缓慢，只有医护人员和65岁以上的人士才有资格接种，到目前为止，只有4%的人口打完了两针，打过一针的人也只占总人口的13%。

有记者问到海外参会者在前往日本的飞机上可能被感染的问题，东京奥组委发言人高谷正哲说，所有人抵达日本后将接受检测，如果结果呈阳性，将立刻被隔离。但至于同机的乘客是否应该被隔离，他没有正面回答，只是说具体情况具体分析，不能一概而论，现在也很难回答这样的问题。

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