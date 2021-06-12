新华社北京6月11日电 2021年6月11日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿布林肯通电话时，就涉疆、涉港等问题表明中方严正立场。

杨洁篪指出，最近种种迹象表明，一些反华势力企图掀起一股又一股恶浪，借所谓涉疆、涉港问题对中国抹黑，他们不可能得逞。涉疆、涉港问题事关中国主权和领土完整，涉及中方核心利益。我们敦促美方尊重中方主权和领土完整，不得以任何借口干涉中国内政，不得以任何方式损害中方核心利益。

杨洁篪强调，涉疆问题不是什么人权、宗教问题。针对新疆暴恐事件一度呈上升趋势，中国政府坚决采取措施，维护公众安全，这理所应当。美方抛出关于新疆的种种谎言，企图破坏新疆安定团结局面，完全是颠倒黑白、极其荒谬，中方坚决反对。香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。完善香港特别行政区选举制度，旨在维护中国宪法和香港基本法确定的香港特别行政区宪制秩序，确保以爱国者为主体的“港人治港”。对管治者的爱国立场和政治资格作出严格要求，是世界通例。鼓吹“港独”的人没有资格参与香港治理，并且必须受到香港国安法的惩治。

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