人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

杨洁篪就涉疆、涉港等问题表明严正立场

2021年06月12日01:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京6月11日电 2021年6月11日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿布林肯通电话时，就涉疆、涉港等问题表明中方严正立场。

　　杨洁篪指出，最近种种迹象表明，一些反华势力企图掀起一股又一股恶浪，借所谓涉疆、涉港问题对中国抹黑，他们不可能得逞。涉疆、涉港问题事关中国主权和领土完整，涉及中方核心利益。我们敦促美方尊重中方主权和领土完整，不得以任何借口干涉中国内政，不得以任何方式损害中方核心利益。

　　杨洁篪强调，涉疆问题不是什么人权、宗教问题。针对新疆暴恐事件一度呈上升趋势，中国政府坚决采取措施，维护公众安全，这理所应当。美方抛出关于新疆的种种谎言，企图破坏新疆安定团结局面，完全是颠倒黑白、极其荒谬，中方坚决反对。香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。完善香港特别行政区选举制度，旨在维护中国宪法和香港基本法确定的香港特别行政区宪制秩序，确保以爱国者为主体的“港人治港”。对管治者的爱国立场和政治资格作出严格要求，是世界通例。鼓吹“港独”的人没有资格参与香港治理，并且必须受到香港国安法的惩治。

(责编：曹昆)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部