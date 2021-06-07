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几内亚总理和冈比亚总统视察苏阿皮蒂水利枢纽项目

2021年06月07日16:24 | 来源：人民网-国际频道
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项目方供图
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人民网约翰内斯堡6月6日电 （记者闫韫明、逄亮）日前，几内亚总理易卜拉希马·卡索里·福法纳和冈比亚总统阿达马·巴罗到苏阿皮蒂水利枢纽项目视察，几内亚能源部部长亚塔拉、OMVG高专福法纳以及三峡中水电公司项目相关负责人等陪同。

由三峡中水电公司投资并承建的几内亚苏阿皮蒂水利枢纽项目四台机组于3月25日全部投产发电。该项目是几内亚最重要的民生工程之一，是中几两国双边经贸合作下最大的投资项目。

福法纳总理对苏阿皮蒂项目的建设给与了高度赞扬和肯定，他指出，新冠肺炎疫情暴发以来，参建方始终坚守在一线，在做好疫情防控的同时，项目建设管理井然有序，感谢三峡集团在苏阿皮蒂建设上做出的重大贡献。他表示，苏阿皮蒂项目的建设，对提高当地就业、改善当地人民生活以及周边国家发展都具有十分重要的意义。

冈比亚总统达马·巴罗充分肯定苏阿皮蒂项目的建设，他表示，五年时间建成如此规模的工程令人赞叹。水电作为清洁能源对西非人民非常重要，西非电网的互联互通有着重要的意义，苏阿皮蒂是西非电网的骨干电源点，项目的投产发电将助力几内亚乃至周边国家的经济发展。

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(责编：燕勐、常红)

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