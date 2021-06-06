新华社惠灵顿6月6日电（记者卢怀谦 郭磊）亚太经合组织（APEC）成员贸易部长视频会议6日结束。会议发表多项声明，承诺将采取贸易便利化措施，促进疫苗和相关产品跨境流动，以抗击新冠疫情和促进经济复苏。

此次会议由2021年亚太经合组织轮值主席新西兰主持。与会各方一致认为，贸易在应对疫情影响和促进经济复苏方面的作用至关重要。

2021年亚太经合组织贸易部长会议主席、新西兰贸易部长达明·奥康纳指出，在每个人都能免受新冠病毒威胁之前，没有人是安全的。APEC成员占全球国内生产总值比重一半，需通过保持市场开放而不是自我封闭来实现经济繁荣。

会后发布的新闻公报说，APEC成员将在以下领域采取行动：取消增加疫苗成本的贸易限制以加快疫苗和相关产品的流动；为海关提供指引，确保疫苗尽快通过港口和机场；消除货运和物流服务壁垒，支持疫苗和相关产品贸易，助力抗击疫情。

公报还说，APEC成员贸易部长同意加快实施世界贸易组织贸易便利化协定。促进一系列相关贸易谈判，并着手改革加剧气候危机的化石能源行业补贴制度。

此前，亚太经合组织贸易部长与亚太经合组织工商咨询理事会成员举行了视频对话会，探讨疫情应对措施对贸易的影响以及各经济体如何更好抵御未来冲击等话题。

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