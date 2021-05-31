■ 受访专家：中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员 姜 毅

据俄罗斯塔斯社报道，5月19日，中国田湾核电站和徐大堡核电站举行新机组建设项目开工仪式，中俄两国领导人通过视频连线共同见证。在双方连线后，中国将正式在田湾核电站和徐大堡核电站启动俄罗斯设计的新型反应堆建设。

据俄罗斯《专家》周刊网站报道，中国外交部发言人赵立坚称，中国田湾核电站和徐大堡核电站4台机组顺利开工，既展示了中俄在高端装备制造和科技创新领域的重大合作成果，也将助推双方各领域务实合作提质升级。

能源合作一直是中俄两国务实合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域。核能是中俄能源合作的战略性优先合作方向。近年来，中俄能源合作一系列重大项目相继建成投产。近日开工的中国田湾核电站和徐大堡核电站4台新机组建设项目是中俄核能合作又一代表性进展。

此次开工的4台新机组分别是江苏省田湾核电站的第7、8号机组和辽宁省徐大堡核电站的第3、4号机组，由俄罗斯设计。开工后，田湾核电站7号机组和徐大堡核电站3号机组的首次混凝土浇筑工作将全面启动。此后，核电站8号机组和徐大堡核电站4号机组计划于2022年开工。随着第7和第8机组的建成，田湾核电站将成为世界上装机容量最大的核电站。

中俄的核能项目合作，离不开中俄多年来在经济、技术等方面的合作积累，也离不开中国的技术创新。多年来，田湾核电站、徐大堡核电站通过引进、消化、吸收、再创新，不断探索，持续改进，在反应堆、蒸汽发生器等核电关键设备方面，逐步掌握了多项关键技术。田湾核电站迄今已取得了300余项重要科技创新成果，实现了中国核电对俄专利授权“零”的突破。

中俄合作发展核能是中国践行碳中和决心的重要体现。中国已经制定了到2030年使温室气体排放量达到峰值并在2060年实现碳中和的目标。中国核能行业协会日前发布的《中国核能发展报告2021》指出，在力争实现碳达峰、碳中和的背景下，中国能源电力系统清洁化、低碳化转型进程将进一步加快，核能作为近零排放的清洁能源，将具有更加广阔的发展空间。

田湾核电站和徐大堡核电站新机组的建设将大幅增加中国清洁能源在能源结构中的占比，推动能源治理体系协调发展。中国将推进更多低碳项目，为实现全球可持续发展目标发挥建设性作用。这一方面体现了中国在达成碳达峰、碳中和目标上的信念和努力，展现了中国作为负责任大国的态度和担当。另一方面，增加核能项目建设有利于中国自身能源结构调整、国内生态环境建设，也有利于推动建设更加公平公正、均衡普惠、开放共享的全球能源治理体系，为全球能源治理贡献更多方案。

今年正值《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，田湾核电站和徐大堡核电站新机组的顺利开工意义重大，标志着中俄两国在技术经济合作方面进入提质增效新阶段，彰显了两国在高端设备制造和科技创新领域的重大合作成就，也将进一步提升双方各领域务实合作质量。面对世纪疫情叠加百年变局，中俄相互坚定支持，密切有效协作，生动诠释了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的深刻内涵。中俄此次能源合作不仅是中俄经贸技术合作的重大成果，也为世界核能应用探索新方向，提供新增长点，充当新加速器。

（魏舒忆采访整理）

(责编：杨光宇、胡永秋)