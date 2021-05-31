本报记者 刘玲玲 刘军国 许立群 颜 欢

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世界卫生组织近日呼吁高度重视儿童青少年近视问题。通过常规检查做到早预防、早护理、早治疗，可有效避免眼部疾患。当前，一些国家正综合采取各种举措，加强未成年人近视防控。

世界卫生组织发布的《世界视力报告》显示，目前全球近视人数约26亿，其中19岁以下近视人数达3.12亿。儿童青少年近视率近年来不断上升，并且在未来几十年内还将继续大幅增长。报告分析，现代社会人们长时间待在室内从事大量“近距离工作”，导致全球近视人群数量呈增长趋势。

世卫组织总干事谭德塞表示，将眼科保健纳入国家卫生计划和基本卫生保健服务是每个国家实现全民健康覆盖的重要组成部分。

及早筛查 全程关注

法国生态转型部长蓬皮利近日宣布，法国将自2022年起禁止10岁以下儿童所用玩具中使用蓝光，原因是这种类型的光线会加剧儿童近视并影响其睡眠质量。该规定是法国日前宣布的第四个国家环境和健康计划的一部分，是为保护青少年视力推出的一项新举措。

法国从婴幼儿时期开始对儿童视力进行筛查。按照法国医保系统的要求，孩子出生后的第一周要进行视力评估，以判断是否存在器质性病变；满9个月和两周岁时，婴幼儿需再次接受视力检查，以判断是否存在眼球震颤或斜视等，避免对视力发育造成影响。

乔治·蓬皮杜欧洲医院儿童眼科医生克里斯托弗·奥索德介绍说，自小学开始，学校会定期开设健康教育课程、普及护眼知识。例如，在强烈光线下，佩戴太阳眼镜有助于减轻强光对眼部的刺激；可以通过加强体育锻炼等方式预防近视等。同时，医院普遍要求青少年至少每年检查一次视力，发现近视眼就要尽快配镜矫正视力、科学延缓近视进展，相关费用绝大部分由法国医保系统承担。在近视筛查和预防过程中，医院或家庭医生会为孩子们建立视力健康档案，从而对其视力进行动态监测，以更好地对相关问题进行预判。

面对学生近视比例不断上升的现状，法国学校与有关机构积极研究对策。比如，一些学校要求食堂平衡水果、蔬菜和含有脂肪酸鱼类的食物比例，以提供维持正常眼部功能所需的大量营养元素；还有一些学校通过为课堂和图书馆引入天然光线的方式，营造更加明亮的阅读环境，预防学生近视发生。

加强锻炼 合理用眼

日本庆应大学一个研究小组不久前对东京1416名中小学生进行了视力调查。结果显示，参与调查的689名小学生和727名中学生中，分别有76.5%和94.9%是近视患者，其中72人是高度近视。

日本青少年近视率大幅上升引起了各界关注。“近视不可逆。一旦发生近视，眼轴即眼球前后径变长，所有干预措施都不可能使眼轴变短、彻底治好近视。”庆应大学眼科教授坪田一男指出，科学实验证明，波长在360到400纳米之间的紫色光可以抑制眼轴长度增长。这种光在室外环境中很充分，而在室内通常很少。因此，对于儿童青少年来说，如果每天能保证两到三个小时的室外活动，即使是在背阴处或者阴天，也能在很大程度上帮助预防近视。

由眼科医生组成的日本近视研究会积极推广“学童预防近视七项目”，内容包括保证室外活动时间、注意读写姿势、减少并科学使用智能设备、定期进行视力检查、建议每用眼1小时要休息5至10分钟等。日本广播协会电视台近日播放专题节目，呼吁人们重视近视问题，在日常生活中养成良好用眼习惯。一些日本中小学校配备了可以根据孩子身高调节高度的课桌椅，有助于孩子养成正确的坐姿保护视力。

日本地方政府也在积极创新做法。神奈川县大和市教育委员会从今年4月开始，在市立28所中小学的470个班级设置“视力检查表”，让学生们利用休息时间自行检查并记录结果，每月至少一次，以掌握视力情况；教师定期检查记录并及时与家长沟通。学校图书馆需配备5本有关保护视力训练方法的书籍，让学生自主学习。

东京医科齿科大学眼科医生五十岚多惠认为，对于青少年来说，减少持续看近处的时间、尽可能地到室外活动，可以有效预防近视。这需要老师和家长及时督促，帮助青少年形成自觉、养成习惯。

协同配合 形成合力

研究显示，英国13岁到16岁需要戴眼镜的青少年人数在过去7年内翻了一番。他们每周看电视、打游戏、玩手机的时间超过26个小时，对身体和视力健康造成不可逆转的损害。

“现在孩子们的作业越来越多，高度依赖互联网查找资料、获取信息，我很担心这会影响他们的视力。”艾米丽·凯特是居住在英国德比郡的一位单身母亲，她年仅10岁的女儿4年前拥有了第一部手机，现在每天机不离身。

专家指出，儿童青少年近视防控不能单靠个人、家庭和医院，政府、学校、社会各方面都应参与，形成一个多系统、立体化的防治体系，长期坚持才能见效。权威医学期刊《英国医学杂志》指出，全社会需要进一步研究和探讨如何改善教育实践，以便在追求教学成果的同时减少对视力的负面影响。

英国国民保健署提出，家长是帮助未成年人保护视力的主要责任人。该机构为家长列出一份近视迹象清单，提醒家长一旦发现孩子出现相关症状，需及时到医院或眼科诊所进行视力检查。学校老师也有义务在发现孩子出现这些迹象后及时和家长沟通。

为引导儿童和青少年科学使用电子产品，英国专家提出了两个视力保护规则。“20—20—20”规则强调观看时间：每隔20分钟眼睛离开电子屏幕，并向20英尺（1英尺约合0.3米）远的目标注视至少20秒。这个简单的方法可以放松眼部和身体肌肉，降低罹患“数码视觉疲劳症”的风险。“1—2—10”规则强调观看距离，即使用手机、电脑和电视时，眼睛离屏幕的距离分别应是1英尺、2英尺和10英尺，有助于孩子的眼睛正确聚焦。

目前，除了医院和诊所，英国街头的药店和眼镜店也都为16岁以下未成年人提供免费视力检查服务，相关费用由英国国民保健署承担。95%的学校出台规定，限制学生在校使用手机。一些学校为了减少学生对手机的依赖，提供更为丰富的课外游戏活动，也促进了孩子间的社交互动。

（本报巴黎、东京、伦敦、北京5月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月31日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)