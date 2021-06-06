刘洁妍 崔越 邓洁 张文捷

据俄媒报道，俄罗斯将在一个月内清空其主权财富基金国家福利基金的美元资产，降低英镑份额，同时提高欧元、人民币在基金中的份额，并将黄金资产纳入基金。

俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫6月3日在圣彼得堡国际经济论坛上对媒体透露，俄财政部和央行决定把国家福利基金中的美元占比减至零。西卢阿诺夫说，目前国家福利基金中约35%是美元，现在决定完全摆脱美元资产，实现美元占0%，欧元占40%，人民币占30%，黄金占20%，英镑和日元各占5%。西卢阿诺夫表示，将在1个月内转为新的储备结构。

俄新社报道截图

美俄关系近年来持续紧张。分析人士认为，此次俄方抛售美元的决定源于地缘政治风险加剧以及俄方意在降低对美元的依赖。俄方希望借此使美对俄银行业制裁造成的损失降至最低。

俄罗斯第一副总理安德烈·别洛乌索夫直言不讳地表示，决定从国家福利基金中清除美元的理由是，美国领导层的制裁威胁。

据报道，早在2018年，俄罗斯就开始大幅减少对美国国债的投资。当年4月的美国国债投资额从960亿美元降至487亿美元，5月更降至149亿美元。2019年8月，俄罗斯对美国国债的投资额为93亿美元。2020年3月，这个数字降至38.5亿美元。2020年4月，由于购买短期债券，美债投资额增加到68.5亿美元，但同年5月这个数字减至53.9亿美元。

根据美国财政部的数据，2021年，俄罗斯对美国国债的投资额从2月份的57.56亿美元减少到3月份的39.8亿美元。

俄罗斯总统普京表示，美国政府把美元当作政治工具，“削弱了它作为世界储备货币的作用”。

普京指出：“我们正在考虑使用本币结算的可能性，我们无意将‘去美元化’用作某种政治推手。我们并不愿意这么做，但世界经济体系、世界货币体系的发展规律告诉我们，储备货币需要多元化。”

俄罗斯财政部发布通告指出：“决定用人民币、欧元和黄金作为美元资产的替代品。人民币和欧元是俄罗斯主要对外经济伙伴的货币，而黄金是能帮助国家福利基金抵御通胀风险的资产。”通告还称：“在近年来的宏观经济、地缘政治趋势和俄罗斯经济‘去美元化’的背景下，这些变化旨在保护国家福利基金的资产安全。”

俄罗斯审计署署长库德林称，国家福利基金资产结构的变化不会对俄罗斯民众的日常生活造成影响，美元兑换制度不会改变。该举措是俄方被迫采取的措施，旨在应对可能发生的来自美方的制裁以及美元交易的不确定性。

俄新社报道称，这一决定合乎逻辑，因为美国会继续对俄罗斯实施制裁。今年4月，拜登政府警告可能会出台进一步对俄制裁措施。俄新社指出，从经济层面上，俄罗斯国家主权基金结构的根本性变化也是合理的，因为美元贬值使其对投资者失去了吸引力。

《华尔街日报》发表文章称，此举将进一步增强人民币在俄罗斯发挥的作用。这项决定既是为了转移资产，也是为了向美国发出信号：“我们不需要美国，我们不需要以美元进行交易，也不会受到更多美国制裁影响。”

有专家表示，俄方增加主权财富基金的人民币资产比例是明智之举。聚焦新兴市场的投行晋新资本公司首席经济学家查尔斯·罗伯逊认为，虽然俄方的这项决定与地缘政治形势有关，但鉴于人民币有“长期升值历史”，这可能是明智之举。

（部分资料来源：新华网、参考消息）

(责编：刘洁妍、吴成良)