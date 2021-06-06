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美国联邦法官裁定加州攻击性武器禁令违宪

2021年06月06日15:57 | 来源：人民网-国际频道
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人民网旧金山6月5日电 （记者邓圩）4日，一名美国联邦法官推翻了加利福尼亚州长期以来对攻击性武器的禁令。这名法官说，加州的攻击性武器禁令违反了美国宪法第二修正案赋予公民持有和携带武器的权利，并剥夺了加州人拥有其他州通常允许的这项权利。该裁决立即遭到加州官员反驳，加州官员承诺将对裁决提出上诉。

据了解，自1989年以来，美国加利福尼亚州一直禁止使用攻击性武器。

美国圣地亚哥联邦地区法官罗杰·贝尼特斯在推翻这一禁令的裁决中说：“就像瑞士军刀一样，广受欢迎的AR-15步枪是家防武器和国土防卫装备的完美结合。”他还就媒体对这种步枪造成枪杀案的“夸张”报道进行了批评。AR-15步枪曾经出现在一系列枪击案中。

罗杰·贝尼特斯法官将 AR-15与瑞士军刀进行类比引起了加州官员的尖锐批评，其中包括加州州长加文·纽森，他把AR-15称为“战争武器”。纽森在一项声明中说，这种类比“对因这种武器而失去亲人的家庭来说是一记耳光。”

加州总检察长罗伯·邦塔在新闻发布会上表示，将对裁决提出上诉。他表示，将突击步枪等同于瑞士军刀，无论是法律、事实或常识都完全没有依据——尤其是加利福尼亚社区最近发生枪击事件之后。

一些枪击案受害者家属对贝尼特斯的裁决感到愤怒，称他是“骗子”和“激进主义法官”。一些人认为这位联邦法官是受了枪支游说团体指使。在枪击案中失去亲人的人们说，他们失去亲人，正是因为AR-15是步枪，而不是瑞士军刀。

(责编：刘洁妍、吴成良)

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